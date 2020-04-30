***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.930.759 1.003.393Net Dönem Karı (Zararı)1.867.531 1.055.440NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-33.453 -924.892Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -33.453 -26.016Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -898.876İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-6.798.347 846.927Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.874 -806İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.806.221 847.733FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.964.269 977.475Alınan Faiz12 33.510 25.918FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.922.974 -1.010.803Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 21.507.434 1.699.955Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -16.584.460 -2.710.758YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.785 -7.410NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.785 -7.410DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 152.864 160.274DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 145.079 152.864Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 5.079 55.895Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 91.572 27.486Finansal Varlıklar19 10.909.374 4.167.239Diğer Varlıklar22 140.041 97.067TOPLAM VARLIKLAR11.146.066 4.347.687YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 17.776 9.902TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)17.776 9.902TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11.128.290 4.337.785Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)4.337.785 4.293.148Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 1.867.531 1.055.440Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 21.507.434 1.699.955Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -16.584.460 -2.710.758TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11.128.290 4.337.785Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 33.510 25.918Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.950.766 183.435Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 898.876Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 485 1ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.984.761 1.108.230Yönetim Ücretleri8 -75.962 -37.116Saklama Ücretleri8 -12.476 -5.826MKK Ücretleri8 -2.864 -2.896Denetim Ücretleri8 -4.032 -3.620Kurul Ücretleri8 -1.624 -796Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -12.442 -1.637Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -7.830 -899ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-117.230 -52.790ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.867.531 1.055.440NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.867.531 1.055.440DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 1.867.531 1.055.440http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842037BIST