***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 21:44
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.930.759 1.003.393
Net Dönem Karı (Zararı)
1.867.531 1.055.440
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-33.453 -924.892
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -33.453 -26.016
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -898.876
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.798.347 846.927
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.874 -806
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.806.221 847.733
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.964.269 977.475
Alınan Faiz
12 33.510 25.918
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.922.974 -1.010.803
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 21.507.434 1.699.955
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -16.584.460 -2.710.758
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.785 -7.410
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.785 -7.410
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 152.864 160.274
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 145.079 152.864
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 5.079 55.895
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 91.572 27.486
Finansal Varlıklar
19 10.909.374 4.167.239
Diğer Varlıklar
22 140.041 97.067
TOPLAM VARLIKLAR
11.146.066 4.347.687
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 17.776 9.902
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.776 9.902
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.128.290 4.337.785
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.337.785 4.293.148
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.867.531 1.055.440
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 21.507.434 1.699.955
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -16.584.460 -2.710.758
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11.128.290 4.337.785
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 33.510 25.918
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.950.766 183.435
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 898.876
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 485 1
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.984.761 1.108.230
Yönetim Ücretleri
8 -75.962 -37.116
Saklama Ücretleri
8 -12.476 -5.826
MKK Ücretleri
8 -2.864 -2.896
Denetim Ücretleri
8 -4.032 -3.620
Kurul Ücretleri
8 -1.624 -796
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -12.442 -1.637
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -7.830 -899
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-117.230 -52.790
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.867.531 1.055.440
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.867.531 1.055.440
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 1.867.531 1.055.440
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842037
BIST