***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.078.857 955.114Net Dönem Karı (Zararı)575.322 460.849NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-681.677 -451.891Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -646.624 -431.432Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -28.104 -16.126Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-6.949 -4.333İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER532.930 512.487Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler130Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.243 -1.950İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler526.687 514.307FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR426.575 521.445Alınan Temettü12 6.949 4.333Alınan Faiz12 645.333 429.336FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.213.369 -807.498Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 13.863.867 2.611.206Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -4.650.498 -3.418.704YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.292.226 147.616NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.292.226 147.616DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 733.188 585.572DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 11.025.414 733.188Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 35.421 55.219Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 86.060 145.243Ters Repo Alacakları22 10.503.236 0Finansal Varlıklar19 1.466.640 1.906.040Diğer Varlıklar22 490.144 680.065TOPLAM VARLIKLAR12.581.501 2.786.567YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 16.578 10.335TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)16.578 10.335TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12.564.923 2.776.232Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.776.232 3.122.881Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 575.322 460.849Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 13.863.867 2.611.206Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -4.650.498 -3.418.704TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12.564.923 2.776.232Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 645.333 429.336Temettü Gelirleri12 6.949 4.333Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -11.850 87.513Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 28.104 16.126Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12.13 28ESAS FAALİYET GELİRLERİ668.536 537.336Yönetim Ücretleri8 -43.208 -39.889Saklama Ücretleri8 -23.873 -13.748MKK Ücretleri8 -3.938 -3.982Denetim Ücretleri8 -5.644 -3.702Kurul Ücretleri8 -667 -840Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -6.504 -8.975Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -9.380 -5.351ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-93.214 -76.487ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)575.322 460.849NET DÖNEM KARI (ZARARI)575.322 460.849DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)575.322 460.849http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842042BIST