***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 21:52
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.078.857 955.114
Net Dönem Karı (Zararı)
575.322 460.849
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-681.677 -451.891
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -646.624 -431.432
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -28.104 -16.126
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.949 -4.333
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
532.930 512.487
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
130
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.243 -1.950
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
526.687 514.307
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
426.575 521.445
Alınan Temettü
12 6.949 4.333
Alınan Faiz
12 645.333 429.336
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.213.369 -807.498
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 13.863.867 2.611.206
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -4.650.498 -3.418.704
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.292.226 147.616
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.292.226 147.616
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 733.188 585.572
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 11.025.414 733.188
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 35.421 55.219
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 86.060 145.243
Ters Repo Alacakları
22 10.503.236 0
Finansal Varlıklar
19 1.466.640 1.906.040
Diğer Varlıklar
22 490.144 680.065
TOPLAM VARLIKLAR
12.581.501 2.786.567
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 16.578 10.335
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
16.578 10.335
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.564.923 2.776.232
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.776.232 3.122.881
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 575.322 460.849
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 13.863.867 2.611.206
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -4.650.498 -3.418.704
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.564.923 2.776.232
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 645.333 429.336
Temettü Gelirleri
12 6.949 4.333
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -11.850 87.513
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 28.104 16.126
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.13 28
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
668.536 537.336
Yönetim Ücretleri
8 -43.208 -39.889
Saklama Ücretleri
8 -23.873 -13.748
MKK Ücretleri
8 -3.938 -3.982
Denetim Ücretleri
8 -5.644 -3.702
Kurul Ücretleri
8 -667 -840
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.504 -8.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -9.380 -5.351
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-93.214 -76.487
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
575.322 460.849
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
575.322 460.849
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
575.322 460.849
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842042
BIST