***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 22:18
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.516.803 7.075.536
Net Dönem Karı (Zararı)
14.663.254 4.956.424
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.793.340 -5.248.760
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -15.563.242 -4.932.446
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -230.098 -316.314
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-21.931.952 2.701.981
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
4.047 648
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
119.658 -7.732
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-22.055.657 2.709.065
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-23.062.038 2.409.645
Alınan Faiz
12 15.545.235 4.665.891
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
95.987.356 -14.010.472
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.969.860.979 613.234.746
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.873.873.623 -627.245.218
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
88.470.553 -6.934.936
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
88.470.553 -6.934.936
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 21.383.336 28.318.272
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 109.853.889 21.383.336
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 73.987.306 8.336
Ters Repo Alacakları
22 34.010.487 6.379.370
Diğer Alacaklar
22 2.140.658 15.266.232
Finansal Varlıklar
19 26.629.705 4.343.950
TOPLAM VARLIKLAR
136.768.156 25.997.888
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 147.826 28.168
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
147.826 28.168
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
136.620.330 25.969.720
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
25.969.720 35.023.768
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 14.663.254 4.956.424
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.969.860.979 613.234.746
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.873.873.623 -627.245.218
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
136.620.330 25.969.720
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 15.545.235 4.665.891
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -158.636 363.579
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 230.098 316.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 423 41.569
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.617.120 5.387.353
Yönetim Ücretleri
8 -763.486 -327.550
Saklama Ücretleri
8 -38.880 -24.548
MKK Ücretleri
8 -9.911 -225
Denetim Ücretleri
8 -3.620 -4.445
Kurul Ücretleri
8 -17.985 -64.590
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -103.741 -4.337
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -16.243 -5.234
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-953.866 -430.929
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.663.254 4.956.424
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.663.254 4.956.424
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 14.663.254 4.956.424
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842050
BIST