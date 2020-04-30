***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.516.803 7.075.536Net Dönem Karı (Zararı)14.663.254 4.956.424NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-15.793.340 -5.248.760Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -15.563.242 -4.932.446Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -230.098 -316.314İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-21.931.952 2.701.981Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler4.047 648Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler119.658 -7.732İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-22.055.657 2.709.065FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-23.062.038 2.409.645Alınan Faiz12 15.545.235 4.665.891FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI95.987.356 -14.010.472Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 1.969.860.979 613.234.746Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -1.873.873.623 -627.245.218YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)88.470.553 -6.934.936NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)88.470.553 -6.934.936DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 21.383.336 28.318.272DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 109.853.889 21.383.336Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 73.987.306 8.336Ters Repo Alacakları22 34.010.487 6.379.370Diğer Alacaklar22 2.140.658 15.266.232Finansal Varlıklar19 26.629.705 4.343.950TOPLAM VARLIKLAR136.768.156 25.997.888YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 147.826 28.168TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)147.826 28.168TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)136.620.330 25.969.720Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)25.969.720 35.023.768Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 14.663.254 4.956.424Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.969.860.979 613.234.746Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.873.873.623 -627.245.218TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)136.620.330 25.969.720Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 15.545.235 4.665.891Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -158.636 363.579Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 230.098 316.314Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 423 41.569ESAS FAALİYET GELİRLERİ15.617.120 5.387.353Yönetim Ücretleri8 -763.486 -327.550Saklama Ücretleri8 -38.880 -24.548MKK Ücretleri8 -9.911 -225Denetim Ücretleri8 -3.620 -4.445Kurul Ücretleri8 -17.985 -64.590Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -103.741 -4.337Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -16.243 -5.234ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-953.866 -430.929ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.663.254 4.956.424NET DÖNEM KARI (ZARARI)14.663.254 4.956.424DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 14.663.254 4.956.424http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842050BIST