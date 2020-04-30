***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 22:18
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.883.061 38.397.192
Net Dönem Karı (Zararı)
4.484.525 5.246.560
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.588.029 -6.450.947
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.463.552 -6.657.814
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -124.477 206.867
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.244.344 32.944.793
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.756 -1.041
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
31.877 -61.622
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.278.977 33.007.456
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.347.848 31.740.406
Alınan Faiz
12 4.464.787 6.656.786
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.523.539 -49.400.080
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 383.419.928 643.894.155
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -381.896.389 -693.294.235
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.359.522 -11.002.888
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.359.522 -11.002.888
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.510.509 12.513.397
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 150.987 1.510.509
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 5.735 10.509
Ters Repo Alacakları
22 0 1.501.028
Diğer Alacaklar
22 145.045 2.756
Finansal Varlıklar
19 27.099.750 19.696.296
TOPLAM VARLIKLAR
27.250.530 21.210.589
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 74.152 42.275
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
74.152 42.275
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
27.176.378 21.168.314
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
21.168.314 65.321.834
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.484.525 5.246.560
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 383.419.928 643.894.155
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -381.896.389 -693.294.235
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
27.176.378 21.168.314
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 4.464.787 6.656.786
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 463.152 -384.813
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 124.477 -206.867
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 41 22.045
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.052.457 6.087.151
Yönetim Ücretleri
8 -499.514 -757.097
Saklama Ücretleri
8 -17.189 -53.913
MKK Ücretleri
8 -9.911 -225
Denetim Ücretleri
8 -3.620 -4.400
Kurul Ücretleri
8 -11.140 -5.572
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -12.704 -13.814
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -13.854 -5.570
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-567.932 -840.591
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.484.525 5.246.560
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.484.525 5.246.560
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 4.484.525 5.246.560
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842051
BIST