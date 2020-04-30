***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.883.061 38.397.192Net Dönem Karı (Zararı)4.484.525 5.246.560NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.588.029 -6.450.947Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -4.463.552 -6.657.814Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -124.477 206.867İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-7.244.344 32.944.793Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler2.756 -1.041Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler31.877 -61.622İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.278.977 33.007.456FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-7.347.848 31.740.406Alınan Faiz12 4.464.787 6.656.786FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.523.539 -49.400.080Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 383.419.928 643.894.155Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -381.896.389 -693.294.235YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.359.522 -11.002.888NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.359.522 -11.002.888DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.510.509 12.513.397DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 150.987 1.510.509Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 5.735 10.509Ters Repo Alacakları22 0 1.501.028Diğer Alacaklar22 145.045 2.756Finansal Varlıklar19 27.099.750 19.696.296TOPLAM VARLIKLAR27.250.530 21.210.589YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 74.152 42.275TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)74.152 42.275TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)27.176.378 21.168.314Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)21.168.314 65.321.834Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 4.484.525 5.246.560Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 383.419.928 643.894.155Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -381.896.389 -693.294.235TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)27.176.378 21.168.314Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 4.464.787 6.656.786Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 463.152 -384.813Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 124.477 -206.867Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 41 22.045ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.052.457 6.087.151Yönetim Ücretleri8 -499.514 -757.097Saklama Ücretleri8 -17.189 -53.913MKK Ücretleri8 -9.911 -225Denetim Ücretleri8 -3.620 -4.400Kurul Ücretleri8 -11.140 -5.572Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -12.704 -13.814Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -13.854 -5.570ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-567.932 -840.591ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.484.525 5.246.560NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.484.525 5.246.560DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 4.484.525 5.246.560http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842051BIST