***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 22:19
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.044.959 0
Net Dönem Karı (Zararı)
36.702
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-55.332 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -55.332
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.026.329 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.818
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.039.147
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.044.959 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.050.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 10.050.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.041 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.041 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.041
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 5.041
Finansal Varlıklar
19 10.094.479
TOPLAM VARLIKLAR
10.099.520
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 12.818
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.818
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 10.086.702
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 36.702
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 10.050.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.086.702
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 43
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 55.332
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
55.375 0
Yönetim Ücretleri
8 -7.865
Saklama Ücretleri
8 -548
Denetim Ücretleri
8 -3.000
Kurul Ücretleri
8 -504
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -145
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -6.611
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-18.673 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.702 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
36.702 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 36.702 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842052
BIST