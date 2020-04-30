***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.044.959 0Net Dönem Karı (Zararı)36.702NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-55.332 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -55.332İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-10.026.329 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12.818İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-10.039.147FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.044.959 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.050.000 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 10.050.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.041 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.041 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 5.041Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 5.041Finansal Varlıklar19 10.094.479TOPLAM VARLIKLAR10.099.520YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 12.818TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)12.818TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 10.086.702Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 36.702Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 10.050.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10.086.702Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 43Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 55.332ESAS FAALİYET GELİRLERİ55.375 0Yönetim Ücretleri8 -7.865Saklama Ücretleri8 -548Denetim Ücretleri8 -3.000Kurul Ücretleri8 -504Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -145Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -6.611ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-18.673 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.702 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)36.702 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 36.702 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842052BIST