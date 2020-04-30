***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 22:22
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.497.309 1.099.414
Net Dönem Karı (Zararı)
5.749.999 2.147.390
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.375.760 -2.380.354
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.820.241 -2.400.381
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -555.519 20.027
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-38.691.789 -1.068.003
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
49.704 -13.451
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-38.741.493 -1.054.552
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-38.317.550 -1.300.967
Alınan Faiz
12 4.820.241 2.400.381
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
i İçin Ödenen Nakit
10 -158.643.171 -10.987.900
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.257.863 1.003.446
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.257.863 1.003.446
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.442.680 1.439.234
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 4.700.543 2.442.680
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.092 3.530
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 16.580 22.470
Ters Repo Alacakları
22 4.501.393 1.501.005
Diğer Alacaklar
22 195.058 938.145
Finansal Varlıklar
19 53.115.296 13.812.394
TOPLAM VARLIKLAR
57.832.419 16.277.544
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 75.719 26.015
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
75.719 26.015
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
57.756.700 16.251.529
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
16.251.529 14.200.107
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 5.749.999 2.147.390
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 194.398.343 10.891.932
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -158.643.171 -10.987.900
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
57.756.700 16.251.529
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 4.820.241 2.400.381
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 815.888 -552
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 555.519 -20.027
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 30
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.191.648 2.379.832
Yönetim Ücretleri
8 -369.119 -197.151
Saklama Ücretleri
8 -28.700 -15.720
MKK Ücretleri
8 -2.864 -2.896
Denetim Ücretleri
8 -4.150 -3.620
Kurul Ücretleri
8 -5.131 -2.896
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -18.667 -4.176
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -13.018 -5.983
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-441.649 -232.442
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.749.999 2.147.390
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.749.999 2.147.390
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 5.749.999 2.147.390
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842053
BIST