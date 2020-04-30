***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.497.309 1.099.414Net Dönem Karı (Zararı)5.749.999 2.147.390NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.375.760 -2.380.354Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -4.820.241 -2.400.381Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -555.519 20.027İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-38.691.789 -1.068.003Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler49.704 -13.451İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-38.741.493 -1.054.552FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-38.317.550 -1.300.967Alınan Faiz12 4.820.241 2.400.381FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIi İçin Ödenen Nakit10 -158.643.171 -10.987.900YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.257.863 1.003.446NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.257.863 1.003.446DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 2.442.680 1.439.234DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 4.700.543 2.442.680Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 4.092 3.530Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 16.580 22.470Ters Repo Alacakları22 4.501.393 1.501.005Diğer Alacaklar22 195.058 938.145Finansal Varlıklar19 53.115.296 13.812.394TOPLAM VARLIKLAR57.832.419 16.277.544YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 75.719 26.015TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)75.719 26.015TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)57.756.700 16.251.529Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)16.251.529 14.200.107Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 5.749.999 2.147.390Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 194.398.343 10.891.932Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -158.643.171 -10.987.900TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)57.756.700 16.251.529Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 4.820.241 2.400.381Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 815.888 -552Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 555.519 -20.027Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 30ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.191.648 2.379.832Yönetim Ücretleri8 -369.119 -197.151Saklama Ücretleri8 -28.700 -15.720MKK Ücretleri8 -2.864 -2.896Denetim Ücretleri8 -4.150 -3.620Kurul Ücretleri8 -5.131 -2.896Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -18.667 -4.176Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -13.018 -5.983ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-441.649 -232.442ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.749.999 2.147.390NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.749.999 2.147.390DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 5.749.999 2.147.390http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842053BIST