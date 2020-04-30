***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.291.169 8.193.106Net Dönem Karı (Zararı)3.982.012 1.183.645NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.513.370 -1.242.915Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.473.879 -1.710.109Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.961.004 624.416Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-78.487 -157.222İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-6.323.279 6.437.089Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.448.304 331.552Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.599.836 -96.443İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.474.811 6.201.980FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.854.637 6.377.819Alınan Temettü12 78.487 157.222Alınan Faiz12 1.484.981 1.658.065FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.562.466 -9.638.659Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 28.061.429 2.217.679Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -15.498.963 -11.856.338YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.271.297 -1.445.553NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.271.297 -1.445.553DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 809.210 2.254.763DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 9.080.507 809.210Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 18.645 7.080Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 612.772 528.796Ters Repo Alacakları22 9.002.774 500.329Takas Alacakları5 2.452.318 4.014Diğer Alacaklar22 100.030 353.845Finansal Varlıklar19 17.518.401 9.166.562TOPLAM VARLIKLAR29.704.940 10.560.626YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 2.647.968 78.250Diğer Borçlar5 67.938 37.820TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.715.906 116.070TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 26.989.034 10.444.556Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10.444.556 18.899.570Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 3.982.012 1.183.645Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 28.061.429 2.217.679Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -15.498.963 -11.856.338TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)26.989.034 10.444.556Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.484.981 1.658.065Temettü Gelirleri12 78.487 157.222Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 878.803 574.222Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.961.004 -624.416Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 3.189 22.155ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.406.464 1.787.248Yönetim Ücretleri8 -349.148 -465.853Saklama Ücretleri8 -25.060 -24.845MKK Ücretleri-2.864 -2.896Denetim Ücretleri8 -3.886 -3.620Kurul Ücretleri8 -3.229 -4.834Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -28.389 -97.029Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -11.876 -4.526ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-424.452 -603.603ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.982.012 1.183.645NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.982.012 1.183.645DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 3.982.012 1.183.645http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842054BIST