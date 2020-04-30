***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 22:26
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.291.169 8.193.106
Net Dönem Karı (Zararı)
3.982.012 1.183.645
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.513.370 -1.242.915
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.473.879 -1.710.109
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.961.004 624.416
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-78.487 -157.222
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.323.279 6.437.089
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.448.304 331.552
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.599.836 -96.443
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.474.811 6.201.980
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.854.637 6.377.819
Alınan Temettü
12 78.487 157.222
Alınan Faiz
12 1.484.981 1.658.065
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.562.466 -9.638.659
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 28.061.429 2.217.679
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -15.498.963 -11.856.338
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.271.297 -1.445.553
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.271.297 -1.445.553
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 809.210 2.254.763
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 9.080.507 809.210
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 18.645 7.080
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 612.772 528.796
Ters Repo Alacakları
22 9.002.774 500.329
Takas Alacakları
5 2.452.318 4.014
Diğer Alacaklar
22 100.030 353.845
Finansal Varlıklar
19 17.518.401 9.166.562
TOPLAM VARLIKLAR
29.704.940 10.560.626
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 2.647.968 78.250
Diğer Borçlar
5 67.938 37.820
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.715.906 116.070
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 26.989.034 10.444.556
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10.444.556 18.899.570
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.982.012 1.183.645
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 28.061.429 2.217.679
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -15.498.963 -11.856.338
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
26.989.034 10.444.556
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.484.981 1.658.065
Temettü Gelirleri
12 78.487 157.222
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 878.803 574.222
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.961.004 -624.416
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 3.189 22.155
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.406.464 1.787.248
Yönetim Ücretleri
8 -349.148 -465.853
Saklama Ücretleri
8 -25.060 -24.845
MKK Ücretleri
-2.864 -2.896
Denetim Ücretleri
8 -3.886 -3.620
Kurul Ücretleri
8 -3.229 -4.834
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -28.389 -97.029
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -11.876 -4.526
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-424.452 -603.603
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.982.012 1.183.645
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.982.012 1.183.645
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 3.982.012 1.183.645
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842054
BIST