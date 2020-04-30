***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 22:32
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.303.908 -1.773.104
Net Dönem Karı (Zararı)
4.446.791 4.128.992
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
51.955.009 -7.325.218
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.263.206 -1.427.964
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 53.218.215 -5.897.254
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-56.361.417 135.358
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
34.868 7.086
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-56.396.285 128.272
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
40.383 -3.060.868
Alınan Faiz
12 1.263.525 1.287.764
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.267.943 445.711
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 14.193.846 14.164.316
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -15.461.789 -13.718.605
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.965 -1.327.393
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.965 -1.327.393
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 351.162 1.678.555
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 387.127 351.162
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 6.848 110.100
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 212.727 186.704
Ters Repo Alacakları
22 500.154
Diğer Alacaklar
22 20.006 381.262
Finansal Varlıklar
19 21.372.411 18.220.364
TOPLAM VARLIKLAR
22.112.146 18.898.430
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 26.088
Diğer Borçlar
5 41.107 32.327
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
67.195 32.327
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
22.044.951 18.866.103
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.866.103 14.291.400
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.446.791 4.128.992
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 14.193.846 14.164.316
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -15.461.789 -13.718.605
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
22.044.951 18.866.103
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.263.525 1.287.764
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 56.657.637 -2.795.955
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -53.218.215 5.897.254
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 12 165
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.702.959 4.389.228
Yönetim Ücretleri
8 -192.578 -205.112
Saklama Ücretleri
8 -28.640 -27.939
MKK Ücretleri
-3.938 -3.982
Denetim Ücretleri
8 -4.234 -3.620
Kurul Ücretleri
8 -3.742 -4.000
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.741 -5.719
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -20.295 -9.864
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-256.168 -260.236
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.446.791 4.128.992
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.446.791 4.128.992
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 4.446.791 4.128.992
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842055
BIST