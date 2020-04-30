***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.303.908 -1.773.104Net Dönem Karı (Zararı)4.446.791 4.128.992NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER51.955.009 -7.325.218Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.263.206 -1.427.964Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 53.218.215 -5.897.254İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-56.361.417 135.358Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler34.868 7.086İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-56.396.285 128.272FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR40.383 -3.060.868Alınan Faiz12 1.263.525 1.287.764FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.267.943 445.711Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 14.193.846 14.164.316Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -15.461.789 -13.718.605YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.965 -1.327.393NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.965 -1.327.393DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 351.162 1.678.555DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 387.127 351.162Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 6.848 110.100Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 212.727 186.704Ters Repo Alacakları22 500.154Diğer Alacaklar22 20.006 381.262Finansal Varlıklar19 21.372.411 18.220.364TOPLAM VARLIKLAR22.112.146 18.898.430YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 26.088Diğer Borçlar5 41.107 32.327TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)67.195 32.327TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)22.044.951 18.866.103Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)18.866.103 14.291.400Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 4.446.791 4.128.992Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 14.193.846 14.164.316Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -15.461.789 -13.718.605TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)22.044.951 18.866.103Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.263.525 1.287.764Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 56.657.637 -2.795.955Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -53.218.215 5.897.254Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 12 165ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.702.959 4.389.228Yönetim Ücretleri8 -192.578 -205.112Saklama Ücretleri8 -28.640 -27.939MKK Ücretleri-3.938 -3.982Denetim Ücretleri8 -4.234 -3.620Kurul Ücretleri8 -3.742 -4.000Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.741 -5.719Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -20.295 -9.864ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-256.168 -260.236ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.446.791 4.128.992NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.446.791 4.128.992DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 4.446.791 4.128.992http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842055BIST