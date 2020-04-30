***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI100.430.249 7.124.506Net Dönem Karı (Zararı)272.462.019 13.129.885NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-290.950.848 -14.844.728Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -286.904.803 -14.163.398Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -4.046.045 -681.330İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-164.741.146 -4.083.303Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler15.298 -11.803Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.351.898 68.250İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-166.108.342 -4.139.750FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-183.229.975 -5.798.146Alınan Faiz12 283.660.224 12.922.652FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.763.883.494 91.049.004Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 13.560.192.753 268.475.732Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -11.796.309.259 -177.426.728YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.864.313.743 98.173.510NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.864.313.743 98.173.510DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 129.763.036 31.589.526DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.994.076.779 129.763.036Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.132.291.994 7.036Ters Repo Alacakları22 866.270.110 31.020.484Takas Alacakları5 15.298Diğer Alacaklar22 99.976.262Finansal Varlıklar19 190.866.385 20.711.998TOPLAM VARLIKLAR2.189.428.489 151.731.078YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.489.933 138.035TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.489.933 138.035TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.187.938.556 151.593.043Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)151.593.043 47.414.154Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 272.462.019 13.129.885Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 13.560.192.753 268.475.732Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -11.796.309.259 -177.426.728TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.187.938.556 151.593.043Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 283.660.224 12.922.652Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -2.479.408 497.773Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 4.046.045 681.330Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 832 23.680ESAS FAALİYET GELİRLERİ285.227.693 14.125.435Yönetim Ücretleri8 -9.622.514 -831.218Saklama Ücretleri8 -798.194 -48.943MKK Ücretleri8 -2.864 -2.896Denetim Ücretleri8 -8.279 -3.620Kurul Ücretleri8 -348.978 -14.116Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.968.582 -88.152Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -16.263 -6.605ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-12.765.674 -995.550ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)272.462.019 13.129.885NET DÖNEM KARI (ZARARI)272.462.019 13.129.885DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)272.462.019 13.129.885http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842056BIST