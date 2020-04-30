***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 22:36
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.430.249 7.124.506
Net Dönem Karı (Zararı)
272.462.019 13.129.885
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-290.950.848 -14.844.728
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -286.904.803 -14.163.398
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.046.045 -681.330
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-164.741.146 -4.083.303
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
15.298 -11.803
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.351.898 68.250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-166.108.342 -4.139.750
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-183.229.975 -5.798.146
Alınan Faiz
12 283.660.224 12.922.652
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.763.883.494 91.049.004
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 13.560.192.753 268.475.732
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -11.796.309.259 -177.426.728
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.864.313.743 98.173.510
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.864.313.743 98.173.510
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 129.763.036 31.589.526
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.994.076.779 129.763.036
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.132.291.994 7.036
Ters Repo Alacakları
22 866.270.110 31.020.484
Takas Alacakları
5 15.298
Diğer Alacaklar
22 99.976.262
Finansal Varlıklar
19 190.866.385 20.711.998
TOPLAM VARLIKLAR
2.189.428.489 151.731.078
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.489.933 138.035
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.489.933 138.035
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.187.938.556 151.593.043
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
151.593.043 47.414.154
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 272.462.019 13.129.885
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 13.560.192.753 268.475.732
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -11.796.309.259 -177.426.728
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.187.938.556 151.593.043
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 283.660.224 12.922.652
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -2.479.408 497.773
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 4.046.045 681.330
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 832 23.680
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
285.227.693 14.125.435
Yönetim Ücretleri
8 -9.622.514 -831.218
Saklama Ücretleri
8 -798.194 -48.943
MKK Ücretleri
8 -2.864 -2.896
Denetim Ücretleri
8 -8.279 -3.620
Kurul Ücretleri
8 -348.978 -14.116
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.968.582 -88.152
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -16.263 -6.605
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-12.765.674 -995.550
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
272.462.019 13.129.885
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
272.462.019 13.129.885
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
272.462.019 13.129.885
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842056
BIST