***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 22:39
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.652.119 -138.219
Net Dönem Karı (Zararı)
2.367.354 -351.615
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.576.735 101.304
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -69.949 -26.377
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.443.229 182.261
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-63.557 -54.580
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.575.903 30.794
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-317.390 77.803
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
69.384 -92.865
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.327.897 45.856
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.785.284 -219.517
Alınan Temettü
12 63.557 54.580
Alınan Faiz
12 69.608 26.718
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.579.892 51.377
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 21.854.147 2.281.703
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -18.274.255 -2.230.326
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-72.227 -86.842
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-72.227 -86.842
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 77.039 163.881
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 4.812 77.039
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.812 3.648
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 649.469 38.719
Takas Alacakları
5 338.783 19.316
Diğer Alacaklar
154 75.281
Finansal Varlıklar
19 7.207.983 2.047.607
TOPLAM VARLIKLAR
8.201.201 2.184.571
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 85.007 15.623
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
85.007 15.623
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 8.116.194 2.168.948
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.168.948 2.469.186
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.367.354 -351.615
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 21.854.147 2.281.703
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -18.274.255 -2.230.326
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8.116.194 2.168.948
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 69.608 26.718
Temettü Gelirleri
12 63.557 54.580
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 929.306 -169.437
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.443.229 -182.261
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 9.123 7.983
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.514.823 -262.417
Yönetim Ücretleri
8 -117.932 -69.238
Saklama Ücretleri
8 -1.951 -1.678
MKK Ücretleri
8 -3.580 -3.620
Denetim Ücretleri
8 -3.889 -3.620
Kurul Ücretleri
8 -629 -632
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -10.054 -5.275
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -9.434 -5.135
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-147.469 -89.198
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.367.354 -351.615
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.367.354 -351.615
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 2.367.354 -351.615
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842058
BIST