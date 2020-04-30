***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.652.119 -138.219Net Dönem Karı (Zararı)2.367.354 -351.615NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.576.735 101.304Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -69.949 -26.377Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.443.229 182.261Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-63.557 -54.580İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-4.575.903 30.794Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-317.390 77.803Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler69.384 -92.865İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.327.897 45.856FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.785.284 -219.517Alınan Temettü12 63.557 54.580Alınan Faiz12 69.608 26.718FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.579.892 51.377Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 21.854.147 2.281.703Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -18.274.255 -2.230.326YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-72.227 -86.842NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-72.227 -86.842DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 77.039 163.881DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 4.812 77.039Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 4.812 3.648Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 649.469 38.719Takas Alacakları5 338.783 19.316Diğer Alacaklar154 75.281Finansal Varlıklar19 7.207.983 2.047.607TOPLAM VARLIKLAR8.201.201 2.184.571YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 85.007 15.623TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)85.007 15.623TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 8.116.194 2.168.948Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.168.948 2.469.186Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 2.367.354 -351.615Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 21.854.147 2.281.703Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -18.274.255 -2.230.326TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8.116.194 2.168.948Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 69.608 26.718Temettü Gelirleri12 63.557 54.580Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 929.306 -169.437Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.443.229 -182.261Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 9.123 7.983ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.514.823 -262.417Yönetim Ücretleri8 -117.932 -69.238Saklama Ücretleri8 -1.951 -1.678MKK Ücretleri8 -3.580 -3.620Denetim Ücretleri8 -3.889 -3.620Kurul Ücretleri8 -629 -632Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -10.054 -5.275Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -9.434 -5.135ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-147.469 -89.198ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.367.354 -351.615NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.367.354 -351.615DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 2.367.354 -351.615http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842058BIST