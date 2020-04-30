***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.703.765 -14.410.640Net Dönem Karı (Zararı)13.861.004 9.738.590NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-15.654.118 -10.684.153Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -15.780.216 -10.170.684Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 126.098 -513.469İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-30.773.300 -23.545.323Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12.115 -12.115Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler80.389 42.365İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-30.865.804 -23.575.573FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-32.566.414 -24.490.886Alınan Faiz12 15.862.649 10.080.246FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.914.870 16.066.050Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 1.751.017.385 146.485.420Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -1.726.102.515 -130.419.370YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.211.105 1.655.410NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.211.105 1.655.410DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 7.307.444 5.652.034DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 15.518.549 7.307.444Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 3.522.647 4.744Ters Repo Alacakları22 12.003.907 4.002.700Takas Alacakları5 0 12.115Diğer Alacaklar22 0 3.390.438Finansal Varlıklar19 87.704.919 56.965.213TOPLAM VARLIKLAR103.231.473 64.375.210YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 208.562 128.173TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)208.562 128.173TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 103.022.911 64.247.037Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)64.247.037 38.442.397Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 13.861.004 9.738.590Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.751.017.385 146.485.420Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.726.102.515 -130.419.370TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)103.022.911 64.247.037Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 15.862.649 10.080.246Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -70.915 541.893Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -126.098 513.469Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 4.525 38.422ESAS FAALİYET GELİRLERİ15.670.161 11.174.030Yönetim Ücretleri8 -1.673.633 -1.339.591Saklama Ücretleri8 -55.158 -46.609MKK Ücretleri8 -2.864 -2.896Denetim Ücretleri8 -6.302 -3.620Kurul Ücretleri8 -14.891 -14.635Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -42.403 -21.751Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -13.906 -6.338ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.809.157 -1.435.440ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.861.004 9.738.590NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.861.004 9.738.590DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 13.861.004 9.738.590http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842062BIST