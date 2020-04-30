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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2020 22:45
GÜNCEL HABERLER



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.703.765 -14.410.640
Net Dönem Karı (Zararı)
13.861.004 9.738.590
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.654.118 -10.684.153
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -15.780.216 -10.170.684
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 126.098 -513.469
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-30.773.300 -23.545.323
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12.115 -12.115
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
80.389 42.365
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-30.865.804 -23.575.573
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-32.566.414 -24.490.886
Alınan Faiz
12 15.862.649 10.080.246
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.914.870 16.066.050
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.751.017.385 146.485.420
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.726.102.515 -130.419.370
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.211.105 1.655.410
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.211.105 1.655.410
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 7.307.444 5.652.034
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 15.518.549 7.307.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 3.522.647 4.744
Ters Repo Alacakları
22 12.003.907 4.002.700
Takas Alacakları
5 0 12.115
Diğer Alacaklar
22 0 3.390.438
Finansal Varlıklar
19 87.704.919 56.965.213
TOPLAM VARLIKLAR
103.231.473 64.375.210
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 208.562 128.173
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
208.562 128.173
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 103.022.911 64.247.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
64.247.037 38.442.397
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 13.861.004 9.738.590
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.751.017.385 146.485.420
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.726.102.515 -130.419.370
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
103.022.911 64.247.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 15.862.649 10.080.246
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -70.915 541.893
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -126.098 513.469
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 4.525 38.422
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.670.161 11.174.030
Yönetim Ücretleri
8 -1.673.633 -1.339.591
Saklama Ücretleri
8 -55.158 -46.609
MKK Ücretleri
8 -2.864 -2.896
Denetim Ücretleri
8 -6.302 -3.620
Kurul Ücretleri
8 -14.891 -14.635
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -42.403 -21.751
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -13.906 -6.338
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.809.157 -1.435.440
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.861.004 9.738.590
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.861.004 9.738.590
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 13.861.004 9.738.590



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842062


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