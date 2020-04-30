***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 22:49
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.259.393 0
Net Dönem Karı (Zararı)
65.394
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-77.171 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -59.634
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -17.537
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.305.284 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.780
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.312.064
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.317.061 0
Alınan Faiz
12 57.668
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.520.001 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 15.520.001
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.260.608 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.260.608 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 6.260.608
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 5.608
Ters Repo Alacakları
22 6.001.890
Diğer Alacaklar
22 255.076
Finansal Varlıklar
19 9.329.601
TOPLAM VARLIKLAR
15.592.175
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 6.780
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.780
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 15.585.395
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 65.394
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 15.520.001
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
15.585.395
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 57.668
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 17.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.515
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
76.720 0
Yönetim Ücretleri
8 -4.862
Saklama Ücretleri
8 -171
MKK Ücretleri
8 -220
Denetim Ücretleri
8 -1.260
Kurul Ücretleri
8 -94
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.480
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.326 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.394 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
65.394 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 65.394 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842063
BIST