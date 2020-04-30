***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.259.393 0Net Dönem Karı (Zararı)65.394NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-77.171 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -59.634Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -17.537İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-9.305.284 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.780İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-9.312.064FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-9.317.061 0Alınan Faiz12 57.668FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.520.001 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 15.520.001YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.260.608 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.260.608 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 6.260.608Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 5.608Ters Repo Alacakları22 6.001.890Diğer Alacaklar22 255.076Finansal Varlıklar19 9.329.601TOPLAM VARLIKLAR15.592.175YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 6.780TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)6.780TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 15.585.395Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 65.394Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 15.520.001TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)15.585.395Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 57.668Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 17.537Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 1.515ESAS FAALİYET GELİRLERİ76.720 0Yönetim Ücretleri8 -4.862Saklama Ücretleri8 -171MKK Ücretleri8 -220Denetim Ücretleri8 -1.260Kurul Ücretleri8 -94Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.239Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -1.480ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-11.326 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)65.394 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)65.394 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 65.394 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842063BIST