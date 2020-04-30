***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.729.323 0Net Dönem Karı (Zararı)318.814NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-244.381 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -76.837Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -167.544İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-8.880.566 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.671İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-8.888.237FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-8.806.133 0Alınan Faiz12 76.810FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.239.508 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 9.239.508YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)510.185 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)510.185 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 510.185Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 400.179Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 130.848Finansal Varlıklar19 8.924.933Diğer Varlıklar22 110.033TOPLAM VARLIKLAR9.565.993 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 7.671TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.671 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)9.558.322 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 318.814Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 9.239.508Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9.558.322 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 76.810Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 102.524Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 167.544ESAS FAALİYET GELİRLERİ346.878 0Yönetim Ücretleri8 -12.784Performans ÜcretleriSaklama Ücretleri8 -4.962MKK Ücretleri8 -1.232Denetim Ücretleri8 -2.940Danışmanlık ÜcretleriKurul Ücretleri8 -335Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.758Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -3.053ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-28.064 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)318.814 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)318.814 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 318.814 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842064BIST