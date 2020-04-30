***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 22:58
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.729.323 0
Net Dönem Karı (Zararı)
318.814
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-244.381 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -76.837
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -167.544
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.880.566 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.671
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.888.237
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.806.133 0
Alınan Faiz
12 76.810
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.239.508 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 9.239.508
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
510.185 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
510.185 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 510.185
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 400.179
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 130.848
Finansal Varlıklar
19 8.924.933
Diğer Varlıklar
22 110.033
TOPLAM VARLIKLAR
9.565.993 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 7.671
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.671 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9.558.322 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 318.814
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 9.239.508
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9.558.322 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 76.810
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 102.524
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 167.544
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
346.878 0
Yönetim Ücretleri
8 -12.784
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -4.962
MKK Ücretleri
8 -1.232
Denetim Ücretleri
8 -2.940
Danışmanlık Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
8 -335
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.758
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -3.053
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-28.064 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
318.814 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
318.814 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 318.814 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842064
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