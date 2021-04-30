***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.145.601 -9.259.393Net Dönem Karı (Zararı)43.635.337 65.394NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-45.441.029 -77.171Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -42.818.745 -57.668Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -2.457.740 -17.537Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-164.544 -1.966İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-68.158.654 -9.305.284Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 331.000 6.780İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-68.489.654 -9.312.064FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-69.964.346 -9.317.061Alınan Faiz42.818.745 57.668FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.185.727 15.520.001Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 6.826.333.903 15.520.001Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -6.789.148.176 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.040.126 6.260.608NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.040.126 6.260.608DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 6.260.608 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 16.300.734 6.260.608Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 11.323.962 5.608Ters Repo Alacakları22 6.001.890Diğer Alacaklar22 5.143.282 255.076Finansal Varlıklar19 80.276.995 9.329.601TOPLAM VARLIKLAR96.744.239 15.592.175YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 337.780 6.780TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)337.780 6.780TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)96.406.459 15.585.395Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)15.585.395Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 43.635.337 65.394Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 6.826.333.903 15.520.001Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -6.789.148.176TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)96.406.459 15.585.395Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 42.818.745 57.668Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 2.806.167Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 2.457.740 17.537Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12, 13 6.696 1.515ESAS FAALİYET GELİRLERİ48.089.348 76.720Yönetim Ücretleri8 -3.600.415 -4.862Saklama Ücretleri8 -404.832 -171MKK Ücretleri8 -9.361 -220Denetim Ücretleri8 -11.518 -1.260Kurul Ücretleri8 -172.255 -94Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -237.454 -3.239Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -18.176 -1.480ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.454.011 -11.326ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)43.635.337 65.394NET DÖNEM KARI (ZARARI)43.635.337 65.394DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)43.635.337 65.394http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933932BIST