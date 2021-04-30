***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 23:35
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.145.601 -9.259.393
Net Dönem Karı (Zararı)
43.635.337 65.394
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-45.441.029 -77.171
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -42.818.745 -57.668
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.457.740 -17.537
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-164.544 -1.966
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-68.158.654 -9.305.284
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 331.000 6.780
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-68.489.654 -9.312.064
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-69.964.346 -9.317.061
Alınan Faiz
42.818.745 57.668
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.185.727 15.520.001
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 6.826.333.903 15.520.001
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -6.789.148.176 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.040.126 6.260.608
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.040.126 6.260.608
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 6.260.608 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 16.300.734 6.260.608
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 11.323.962 5.608
Ters Repo Alacakları
22 6.001.890
Diğer Alacaklar
22 5.143.282 255.076
Finansal Varlıklar
19 80.276.995 9.329.601
TOPLAM VARLIKLAR
96.744.239 15.592.175
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 337.780 6.780
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
337.780 6.780
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
96.406.459 15.585.395
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
15.585.395
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 43.635.337 65.394
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 6.826.333.903 15.520.001
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -6.789.148.176
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
96.406.459 15.585.395
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 42.818.745 57.668
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.806.167
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.457.740 17.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12, 13 6.696 1.515
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
48.089.348 76.720
Yönetim Ücretleri
8 -3.600.415 -4.862
Saklama Ücretleri
8 -404.832 -171
MKK Ücretleri
8 -9.361 -220
Denetim Ücretleri
8 -11.518 -1.260
Kurul Ücretleri
8 -172.255 -94
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -237.454 -3.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -18.176 -1.480
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.454.011 -11.326
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.635.337 65.394
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
43.635.337 65.394
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
43.635.337 65.394
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933932
BIST