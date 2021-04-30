***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.092.366 -4.291.169Net Dönem Karı (Zararı)21.468.242 3.982.012NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-15.692.342 -3.513.470Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -3.822.928 -1.484.981Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -11.130.494 -1.961.004Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-738.920 -67.485İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-60.463.460 -6.320.179Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-11.739.055 -2.448.304Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8.783.850 2.602.936İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-57.508.255 -6.474.811FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-54.687.560 -5.851.637Alınan Temettü12 3.822.928 75.487Alınan Faiz12 772.266 1.484.981FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI58.722.833 12.562.466Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 275.320.109 28.061.429Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -216.597.276 -15.498.963YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.630.467 8.271.297NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.630.467 8.271.297DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 9.080.507 809.210DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 17.710.974 9.080.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 774.537 18.645Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 2.777.689 612.772Ters Repo Alacakları22 16.007.578 9.002.774Takas Alacakları5 14.188.442 2.452.318Diğer Alacaklar5, 22 939.386 100.030Finansal Varlıklar19 83.992.233 17.518.401Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR118.679.865 29.704.940YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 11.212.739 2.647.968Diğer Borçlar5 287.017 67.938TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)11.499.756 2.715.906TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)107.180.109 26.989.034Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)26.989.034 10.444.556Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 21.468.242 3.982.012Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 275.320.109 28.061.429Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -216.597.276 -15.498.963TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)107.180.109 26.989.034Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 3.822.928 1.484.981Temettü Gelirleri12 772.266 78.487Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 8.639.601 878.803Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 11.130.494 1.961.004Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler54.249 3.189ESAS FAALİYET GELİRLERİ24.419.538 4.406.464Yönetim Ücretleri8 -2.326.419 -349.148Saklama Ücretleri8 -98.102 -25.060MKK Ücretleri8 -3.447 -2.864Denetim Ücretleri8 -1.787 -3.886Kurul Ücretleri8 -13.202 -3.229Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -475.234 -28.389Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -33.105 -11.876ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.951.296 -424.452ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.468.242 3.982.012NET DÖNEM KARI (ZARARI)21.468.242 3.982.012DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)21.468.242 3.982.012http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933936BIST