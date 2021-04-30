***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 23:38
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.092.366 -4.291.169
Net Dönem Karı (Zararı)
21.468.242 3.982.012
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.692.342 -3.513.470
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.822.928 -1.484.981
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -11.130.494 -1.961.004
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-738.920 -67.485
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-60.463.460 -6.320.179
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-11.739.055 -2.448.304
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.783.850 2.602.936
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-57.508.255 -6.474.811
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-54.687.560 -5.851.637
Alınan Temettü
12 3.822.928 75.487
Alınan Faiz
12 772.266 1.484.981
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.722.833 12.562.466
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 275.320.109 28.061.429
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -216.597.276 -15.498.963
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.630.467 8.271.297
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.630.467 8.271.297
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 9.080.507 809.210
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 17.710.974 9.080.507
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 774.537 18.645
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.777.689 612.772
Ters Repo Alacakları
22 16.007.578 9.002.774
Takas Alacakları
5 14.188.442 2.452.318
Diğer Alacaklar
5, 22 939.386 100.030
Finansal Varlıklar
19 83.992.233 17.518.401
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
118.679.865 29.704.940
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 11.212.739 2.647.968
Diğer Borçlar
5 287.017 67.938
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.499.756 2.715.906
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
107.180.109 26.989.034
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
26.989.034 10.444.556
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 21.468.242 3.982.012
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 275.320.109 28.061.429
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -216.597.276 -15.498.963
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
107.180.109 26.989.034
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 3.822.928 1.484.981
Temettü Gelirleri
12 772.266 78.487
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 8.639.601 878.803
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 11.130.494 1.961.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
54.249 3.189
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24.419.538 4.406.464
Yönetim Ücretleri
8 -2.326.419 -349.148
Saklama Ücretleri
8 -98.102 -25.060
MKK Ücretleri
8 -3.447 -2.864
Denetim Ücretleri
8 -1.787 -3.886
Kurul Ücretleri
8 -13.202 -3.229
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -475.234 -28.389
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -33.105 -11.876
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.951.296 -424.452
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.468.242 3.982.012
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.468.242 3.982.012
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
21.468.242 3.982.012
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933936
BIST