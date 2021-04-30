***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.032.752Net Dönem Karı (Zararı)667.359NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-751.381Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -377.215Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -230.805Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -143.361İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-6.325.945Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-215.771Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler17.473İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.127.647FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-6.409.967Alınan Faiz12 377.215FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.923.688Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 37.478.045Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -3.554.357YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.890.936NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.890.936DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 27.890.936Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 22.407.838Takas Alacakları5 215.771Diğer Alacaklar22 5.626.459Finansal Varlıklar19 6.358.452TOPLAM VARLIKLAR34.608.520YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 17.473TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)17.473TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)34.591.047Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 667.359Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 37.478.045Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -3.554.357TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)34.591.047Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 377.215Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 93.745Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 230.805Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler198ESAS FAALİYET GELİRLERİ701.963Yönetim Ücretleri8 -24.346Saklama Ücretleri8 -837MKK Ücretleri8 -1.235Denetim Ücretleri8 -1.860Kurul Ücretleri8 -310Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -4.726Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -1.290ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-34.604ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)667.359NET DÖNEM KARI (ZARARI)667.359DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)667.359http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933937BIST