***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 23:43
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.032.752
Net Dönem Karı (Zararı)
667.359
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-751.381
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -377.215
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -230.805
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -143.361
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.325.945
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-215.771
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
17.473
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.127.647
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.409.967
Alınan Faiz
12 377.215
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.923.688
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 37.478.045
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -3.554.357
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.890.936
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.890.936
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 27.890.936
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 22.407.838
Takas Alacakları
5 215.771
Diğer Alacaklar
22 5.626.459
Finansal Varlıklar
19 6.358.452
TOPLAM VARLIKLAR
34.608.520
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 17.473
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.473
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
34.591.047
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 667.359
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 37.478.045
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -3.554.357
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
34.591.047
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 377.215
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 93.745
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 230.805
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
198
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
701.963
Yönetim Ücretleri
8 -24.346
Saklama Ücretleri
8 -837
MKK Ücretleri
8 -1.235
Denetim Ücretleri
8 -1.860
Kurul Ücretleri
8 -310
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.726
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -1.290
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-34.604
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
667.359
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
667.359
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
667.359
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933937
BIST