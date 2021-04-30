***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 23:49
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-103.344.838 -4.930.759
Net Dönem Karı (Zararı)
26.889.543 1.867.531
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.113.817 195.364.014
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -210.837 -33.510
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -10.902.746 195.397.467
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-234 57
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-119.331.401 -202.195.814
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-809.402 -64.086
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
171.871 7.874
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-118.693.870 -202.139.602
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-103.555.675 -4.964.269
Alınan Faiz
12 210.837 33.510
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
103.770.750 4.922.974
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 425.284.040 21.507.434
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -321.513.290 -16.584.460
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
425.912 -7.785
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
425.912 -7.785
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
145.079 152.864
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
570.991 145.079
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 5.991 5.079
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 900.974 91.572
Diğer Alacaklar
22 565.275 140.041
Finansal Varlıklar
19 140.505.990 10.909.374
TOPLAM VARLIKLAR
141.978.230 11.146.066
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 189.647 17.776
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
189.647 17.776
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
141.788.583 11.128.290
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.128.290 4.337.785
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 26.889.543 1.867.531
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 425.284.040 21.507.434
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -321.513.290 -16.584.460
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
141.788.583 11.128.290
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 210.837 33.510
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 17.251.039 197.348.233
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 10.902.746 -195.397.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 370 485
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
28.364.992 1.984.761
Yönetim Ücretleri
8 -1.109.785 -75.962
Saklama Ücretleri
8 -169.446 -12.476
MKK Ücretleri
8 -3.447 -2.864
Denetim Ücretleri
8 -1.498 -4.032
Kurul Ücretleri
8 -50.763 -1.624
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -127.115 -12.442
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -13.395 -7.830
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.475.449 -117.230
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.889.543 1.867.531
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
26.889.543 1.867.531
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
26.889.543 1.867.531
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933939
BIST