***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-103.344.838 -4.930.759Net Dönem Karı (Zararı)26.889.543 1.867.531NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-11.113.817 195.364.014Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -210.837 -33.510Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -10.902.746 195.397.467Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-234 57İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-119.331.401 -202.195.814Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-809.402 -64.086Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler171.871 7.874İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-118.693.870 -202.139.602FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-103.555.675 -4.964.269Alınan Faiz12 210.837 33.510FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI103.770.750 4.922.974Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 425.284.040 21.507.434Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -321.513.290 -16.584.460YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)425.912 -7.785NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)425.912 -7.785DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ145.079 152.864DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ570.991 145.079Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 5.991 5.079Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 900.974 91.572Diğer Alacaklar22 565.275 140.041Finansal Varlıklar19 140.505.990 10.909.374TOPLAM VARLIKLAR141.978.230 11.146.066YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 189.647 17.776TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)189.647 17.776TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)141.788.583 11.128.290Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11.128.290 4.337.785Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 26.889.543 1.867.531Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 425.284.040 21.507.434Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -321.513.290 -16.584.460TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)141.788.583 11.128.290Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 210.837 33.510Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 17.251.039 197.348.233Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 10.902.746 -195.397.467Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 370 485ESAS FAALİYET GELİRLERİ28.364.992 1.984.761Yönetim Ücretleri8 -1.109.785 -75.962Saklama Ücretleri8 -169.446 -12.476MKK Ücretleri8 -3.447 -2.864Denetim Ücretleri8 -1.498 -4.032Kurul Ücretleri8 -50.763 -1.624Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -127.115 -12.442Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -13.395 -7.830ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.475.449 -117.230ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.889.543 1.867.531FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)26.889.543 1.867.531DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)26.889.543 1.867.531http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933939BIST