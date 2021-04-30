***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 23:54
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.430.944 1.303.908
Net Dönem Karı (Zararı)
16.250.146 4.446.791
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
77.152.990 51.955.009
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.528.252 -1.263.525
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 80.590.304 53.218.215
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 90.938 319
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-119.410.948 -56.361.417
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.559.609
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.588.571 34.868
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-119.439.910 -56.396.285
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-26.007.812 40.383
Alınan Temettü
12 48.616
Alınan Faiz
12 3.528.252 1.263.525
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.668.429 -1.267.943
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 203.168.137 14.193.846
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -179.499.708 -15.461.789
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.237.485 35.965
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.237.485 35.965
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 387.127 351.162
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.624.612 387.127
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.215.740 6.848
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 825.347 212.727
Ters Repo Alacakları
22 500.154
Takas Alacakları
5 1.559.609
Diğer Alacaklar
22 409.199 20.006
Finansal Varlıklar
19 59.609.397 21.372.411
TOPLAM VARLIKLAR
63.619.292 22.112.146
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 1.569.183 26.088
Diğer Borçlar
5 86.583 41.107
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.655.766 67.195
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
61.963.526 22.044.951
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
22.044.951 18.866.103
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 16.250.146 4.446.791
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 203.168.137 14.193.846
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -179.499.708 -15.461.789
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
61.963.526 22.044.951
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 3.528.252 1.263.525
Temettü Gelirleri
12 48.616
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 94.033.116 56.657.637
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -80.590.304 -53.218.215
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
73.485 12
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17.093.165 4.702.959
Yönetim Ücretleri
8 -623.283 -192.578
Saklama Ücretleri
8 -70.899 -28.640
MKK Ücretleri
8 -2.762 -3.938
Denetim Ücretleri
8 -3.988 -4.234
Kurul Ücretleri
8 -12.172 -3.742
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -15.463 -2.741
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -114.452 -20.295
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-843.019 -256.168
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.250.146 4.446.791
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
16.250.146 4.446.791
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
16.250.146 4.446.791
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933943
BIST