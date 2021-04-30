***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.430.944 1.303.908Net Dönem Karı (Zararı)16.250.146 4.446.791NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER77.152.990 51.955.009Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -3.528.252 -1.263.525Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 80.590.304 53.218.215Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 90.938 319İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-119.410.948 -56.361.417Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.559.609Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.588.571 34.868İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-119.439.910 -56.396.285FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-26.007.812 40.383Alınan Temettü12 48.616Alınan Faiz12 3.528.252 1.263.525FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.668.429 -1.267.943Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 203.168.137 14.193.846Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -179.499.708 -15.461.789YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.237.485 35.965NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.237.485 35.965DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 387.127 351.162DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.624.612 387.127Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.215.740 6.848Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 825.347 212.727Ters Repo Alacakları22 500.154Takas Alacakları5 1.559.609Diğer Alacaklar22 409.199 20.006Finansal Varlıklar19 59.609.397 21.372.411TOPLAM VARLIKLAR63.619.292 22.112.146YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 1.569.183 26.088Diğer Borçlar5 86.583 41.107TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.655.766 67.195TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)61.963.526 22.044.951Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)22.044.951 18.866.103Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 16.250.146 4.446.791Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 203.168.137 14.193.846Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -179.499.708 -15.461.789TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)61.963.526 22.044.951Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 3.528.252 1.263.525Temettü Gelirleri12 48.616Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 94.033.116 56.657.637Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -80.590.304 -53.218.215Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler73.485 12ESAS FAALİYET GELİRLERİ17.093.165 4.702.959Yönetim Ücretleri8 -623.283 -192.578Saklama Ücretleri8 -70.899 -28.640MKK Ücretleri8 -2.762 -3.938Denetim Ücretleri8 -3.988 -4.234Kurul Ücretleri8 -12.172 -3.742Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -15.463 -2.741Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -114.452 -20.295ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-843.019 -256.168ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.250.146 4.446.791NET DÖNEM KARI (ZARARI)16.250.146 4.446.791DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)16.250.146 4.446.791http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933943BIST