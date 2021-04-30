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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2021 23:55



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.911.238 -3.652.119
Net Dönem Karı (Zararı)
13.778.349 2.367.354
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.090.521 -1.576.735
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-347.924 -69.608
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.436.272 -1.443.229
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-306.325 -63.898
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-19.253.315 -4.575.903
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.642.283 -317.390
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.011.429 69.384
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-24.622.461 -4.327.897
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-11.565.487 -3.785.284
Alınan Temettü
12 306.325 63.557
Alınan Faiz
12 347.924 69.608
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.897.725 3.579.892
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 107.748.101 21.854.147
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -90.850.376 -18.274.255
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.986.487 -72.227
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.986.487 -72.227
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.812 77.039
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.991.299 4.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.423 4.812
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.227.795 649.469
Ters Repo Alacakları
22 5.002.396
Takas Alacakları
5 1.981.220 338.783
Diğer Alacaklar
5, 22 984.480 154
Finansal Varlıklar
19 36.688.390 7.207.983
TOPLAM VARLIKLAR
45.888.704 8.201.201
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 6.618.730
Diğer Borçlar
5 477.706 85.007
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.096.436 85.007
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
38.792.268 8.116.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8.116.194 2.168.948
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 13.778.349 2.367.354
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 107.748.101 21.854.147
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -90.850.376 -18.274.255
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
38.792.268 8.116.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 347.924 69.608
Temettü Gelirleri
12 306.325 63.557
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 8.577.643 929.306
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 5.436.272 1.443.229
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12, 13 5.741 9.123
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.673.905 2.514.823
Yönetim Ücretleri
8 -777.132 -117.932
Saklama Ücretleri
8 -17.028 -1.951
MKK Ücretleri
8 -723 -3.580
Denetim Ücretleri
8 -3.192 -3.889
Kurul Ücretleri
8 -7.910 -629
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -71.762 -10.054
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -17.809 -9.434
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-895.556 -147.469
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.778.349 2.367.354
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.778.349 2.367.354
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.778.349 2.367.354



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933944


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Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 25,89 25,92 -0,20  
Gümüş Gr. 6,89 6,90 0,01  
B. Petrol 66,66 66,66 -1,39  
Seans Raporu 18:05
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