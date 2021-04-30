***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.911.238 -3.652.119Net Dönem Karı (Zararı)13.778.349 2.367.354NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.090.521 -1.576.735Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-347.924 -69.608Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.436.272 -1.443.229Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-306.325 -63.898İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-19.253.315 -4.575.903Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.642.283 -317.390Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.011.429 69.384İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-24.622.461 -4.327.897FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-11.565.487 -3.785.284Alınan Temettü12 306.325 63.557Alınan Faiz12 347.924 69.608FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.897.725 3.579.892Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 107.748.101 21.854.147Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -90.850.376 -18.274.255YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.986.487 -72.227NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.986.487 -72.227DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.812 77.039DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.991.299 4.812Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 4.423 4.812Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 1.227.795 649.469Ters Repo Alacakları22 5.002.396Takas Alacakları5 1.981.220 338.783Diğer Alacaklar5, 22 984.480 154Finansal Varlıklar19 36.688.390 7.207.983TOPLAM VARLIKLAR45.888.704 8.201.201YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 6.618.730Diğer Borçlar5 477.706 85.007TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.096.436 85.007TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)38.792.268 8.116.194Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8.116.194 2.168.948Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 13.778.349 2.367.354Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 107.748.101 21.854.147Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -90.850.376 -18.274.255TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)38.792.268 8.116.194Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 347.924 69.608Temettü Gelirleri12 306.325 63.557Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 8.577.643 929.306Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 5.436.272 1.443.229Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12, 13 5.741 9.123ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.673.905 2.514.823Yönetim Ücretleri8 -777.132 -117.932Saklama Ücretleri8 -17.028 -1.951MKK Ücretleri8 -723 -3.580Denetim Ücretleri8 -3.192 -3.889Kurul Ücretleri8 -7.910 -629Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -71.762 -10.054Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -17.809 -9.434ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-895.556 -147.469ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.778.349 2.367.354NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.778.349 2.367.354DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)13.778.349 2.367.354http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933944BIST