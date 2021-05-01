***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.05.2021 00:07
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.120.493 -16.703.765
Net Dönem Karı (Zararı)
7.013.382 13.861.004
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.661.500 -15.654.118
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -10.679.174 -15.862.649
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.023.531 126.098
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.857 82.433
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
47.089.437 -30.773.300
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12.115
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-90.751 80.389
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
47.180.188 -30.865.804
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
44.441.319 -32.566.414
Alınan Faiz
10.679.174 15.862.649
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.135.656 24.914.870
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.524.030.920 1.751.017.385
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.587.166.576 -1.726.102.515
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.015.163 8.211.105
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.015.163 8.211.105
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 15.518.549 7.307.444
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 7.503.386 15.518.549
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.463.576 3.522.647
Ters Repo Alacakları
22 2.000.984 12.003.907
Diğer Alacaklar
22 1.052.688
Finansal Varlıklar
19 39.501.200 87.704.919
TOPLAM VARLIKLAR
47.018.448 103.231.473
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 117.811 208.562
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
117.811 208.562
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
46.900.637 103.022.911
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
103.022.911 64.247.037
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.013.382 13.861.004
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.524.030.920 1.751.017.385
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.587.166.576 -1.726.102.515
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
46.900.637 103.022.911
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 10.679.174 15.862.649
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -799.178 -70.915
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -1.023.531 -126.098
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8, 13 234 4.525
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.856.699 15.670.161
Yönetim Ücretleri
8 -1.723.013 -1.673.633
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -57.033 -55.158
MKK Ücretleri
8 -3.540 -2.864
Denetim Ücretleri
8 -1.631 -6.302
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -18.001 -14.891
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -31.551 -42.403
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -8.548 -13.906
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.843.317 -1.809.157
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.013.382 13.861.004
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.013.382 13.861.004
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.013.382 13.861.004
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933945
BIST