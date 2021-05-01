***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI55.120.493 -16.703.765Net Dönem Karı (Zararı)7.013.382 13.861.004NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.661.500 -15.654.118Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -10.679.174 -15.862.649Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.023.531 126.098Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-5.857 82.433İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER47.089.437 -30.773.300Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12.115Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-90.751 80.389İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler47.180.188 -30.865.804FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR44.441.319 -32.566.414Alınan Faiz10.679.174 15.862.649FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-63.135.656 24.914.870Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 2.524.030.920 1.751.017.385Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -2.587.166.576 -1.726.102.515YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.015.163 8.211.105NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.015.163 8.211.105DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 15.518.549 7.307.444DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 7.503.386 15.518.549Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 4.463.576 3.522.647Ters Repo Alacakları22 2.000.984 12.003.907Diğer Alacaklar22 1.052.688Finansal Varlıklar19 39.501.200 87.704.919TOPLAM VARLIKLAR47.018.448 103.231.473YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 117.811 208.562TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)117.811 208.562TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)46.900.637 103.022.911Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)103.022.911 64.247.037Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7.013.382 13.861.004Katılma Payı İhraç Tutarı (+)2.524.030.920 1.751.017.385Katılma Payı İade Tutarı (-)-2.587.166.576 -1.726.102.515TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)46.900.637 103.022.911Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 10.679.174 15.862.649Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -799.178 -70.915Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -1.023.531 -126.098Net Yabancı Para Çevrim Farkı GelirleriEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler8, 13 234 4.525ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.856.699 15.670.161Yönetim Ücretleri8 -1.723.013 -1.673.633Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -57.033 -55.158MKK Ücretleri8 -3.540 -2.864Denetim Ücretleri8 -1.631 -6.302Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -18.001 -14.891Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -31.551 -42.403Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -8.548 -13.906ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.843.317 -1.809.157ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.013.382 13.861.004NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.013.382 13.861.004DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.013.382 13.861.004http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933945BIST