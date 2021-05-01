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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.05.2021 00:16



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.674.821 1.078.857
Net Dönem Karı (Zararı)
2.817.337 575.322
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.953.935 -681.677
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.546.595 -645.333
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -393.289 -28.104
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -14.051 -8.240
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.087.660 532.930
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-98.096 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
53.141 6.243
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.042.705 526.687
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.224.258 426.575
Alınan Temettü
12 2.842 6.949
Alınan Faiz
12 2.546.595 645.333
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.808.531 9.213.369
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
123.692.197 13.863.867
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-105.883.666 -4.650.498
Kredi Ödemeleri
0
Faiz Ödemeleri
0
Alınan Krediler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.133.710 10.292.226
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.133.710 10.292.226
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 11.025.414 733.188
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 25.159.124 11.025.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.086.585 35.421
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 912.937 86.060
Ters Repo Alacakları
22 23.010.925 10.503.236
Takas Alacakları
5 98.096 0
Diğer Alacaklar
22 1.076.210 490.144
Finansal Varlıklar
19 7.075.757 1.466.640
TOPLAM VARLIKLAR
33.260.510 12.581.501
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 69.719 16.578
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
69.719 16.578
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
33.190.791 12.564.923


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.564.923 2.776.232
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.817.337 575.322
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 123.692.197 13.863.867
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -105.883.666 -4.650.498
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
33.190.791 12.564.923


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 2.546.595 645.333
Temettü Gelirleri
2.842 6.949
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 340.708 -11.850
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 393.289 28.104
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
297 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.283.731 668.536
Yönetim Ücretleri
8 -308.171 -43.208
Saklama Ücretleri
8 -63.641 -23.873
MKK Ücretleri
8 -795 -3.938
Denetim Ücretleri
8 -4.871 -5.644
Kurul Ücretleri
8 -4.549 -667
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -68.672 -6.504
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -15.695 -9.380
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-466.394 -93.214
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.817.337 575.322
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.817.337 575.322
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.817.337 575.322



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933947


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Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 25,89 25,92 -0,20  
Gümüş Gr. 6,89 6,90 0,01  
B. Petrol 66,66 66,66 -1,39  
Seans Raporu 18:05
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