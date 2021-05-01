***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.674.821 1.078.857Net Dönem Karı (Zararı)2.817.337 575.322NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.953.935 -681.677Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.546.595 -645.333Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -393.289 -28.104Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -14.051 -8.240İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-6.087.660 532.930Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-98.096 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler53.141 6.243İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.042.705 526.687FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-6.224.258 426.575Alınan Temettü12 2.842 6.949Alınan Faiz12 2.546.595 645.333FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.808.531 9.213.369Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit123.692.197 13.863.867Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-105.883.666 -4.650.498Kredi ÖdemeleriFaiz ÖdemeleriAlınan KredilerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.133.710 10.292.226NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.133.710 10.292.226DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 11.025.414 733.188DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 25.159.124 11.025.414Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.086.585 35.421Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 912.937 86.060Ters Repo Alacakları22 23.010.925 10.503.236Takas Alacakları5 98.096 0Diğer Alacaklar22 1.076.210 490.144Finansal Varlıklar19 7.075.757 1.466.640TOPLAM VARLIKLAR33.260.510 12.581.501YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 69.719 16.578TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)69.719 16.578TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)33.190.791 12.564.923Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)12.564.923 2.776.232Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 2.817.337 575.322Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 123.692.197 13.863.867Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -105.883.666 -4.650.498TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)33.190.791 12.564.923Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.546.595 645.333Temettü Gelirleri2.842 6.949Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 340.708 -11.850Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 393.289 28.104Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler297 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.283.731 668.536Yönetim Ücretleri8 -308.171 -43.208Saklama Ücretleri8 -63.641 -23.873MKK Ücretleri8 -795 -3.938Denetim Ücretleri8 -4.871 -5.644Kurul Ücretleri8 -4.549 -667Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -68.672 -6.504Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -15.695 -9.380ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-466.394 -93.214ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.817.337 575.322FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.817.337 575.322DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.817.337 575.322http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933947BIST