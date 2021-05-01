***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI142.949.334 100.430.249Net Dönem Karı (Zararı)140.747.905 272.462.019NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-154.759.125 -290.950.848Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -158.578.567 -283.660.224Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 334.570 -4.046.045Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler22 3.484.872 -3.244.579İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.618.013 -164.741.146Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler15.298Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-785.618 1.351.898İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-832.395 -166.108.342FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-15.629.233 -183.229.975Alınan Faiz12 158.578.567 283.660.224FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.280.818.124 1.763.883.494Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 16.076.576.587 13.560.192.753Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -17.357.394.711 -11.796.309.259YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.137.868.790 1.864.313.743NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.137.868.790 1.864.313.743DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.994.076.779 129.763.036DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 856.207.989 1.994.076.779Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 103.890.225 1.132.291.994Ters Repo Alacakları22 577.283.784 866.270.110Finansal Varlıklar19 191.364.210 190.866.385Diğer Varlıklar22 176.034.433TOPLAM VARLIKLAR1.048.572.652 2.189.428.489YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 704.315 1.489.933TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)704.315 1.489.933TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.047.868.337 2.187.938.556Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.187.938.556 151.593.043Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 140.747.905 272.462.019Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 16.076.576.587 13.560.192.753Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -17.357.394.711 -11.796.309.259TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.047.868.337 2.187.938.556Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 158.578.567 283.660.224Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -4.428.733 -2.479.408Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -334.570 4.046.045Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12, 13 1.623 832ESAS FAALİYET GELİRLERİ153.816.887 285.227.693Yönetim Ücretleri8 -9.430.011 -9.622.514Saklama Ücretleri8 -644.831 -798.194MKK Ücretleri8 -3.454 -2.864Denetim Ücretleri8 -13.147 -8.279Kurul Ücretleri8 -260.238 -348.978Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.700.561 -1.968.582Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -16.740 -16.263ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-13.068.982 -12.765.674ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)140.747.905 272.462.019NET DÖNEM KARI (ZARARI)140.747.905 272.462.019DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)140.747.905 272.462.019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933948BIST