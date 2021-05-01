***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.05.2021 00:16
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
142.949.334 100.430.249
Net Dönem Karı (Zararı)
140.747.905 272.462.019
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-154.759.125 -290.950.848
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -158.578.567 -283.660.224
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 334.570 -4.046.045
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22 3.484.872 -3.244.579
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.618.013 -164.741.146
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
15.298
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-785.618 1.351.898
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-832.395 -166.108.342
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.629.233 -183.229.975
Alınan Faiz
12 158.578.567 283.660.224
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.280.818.124 1.763.883.494
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 16.076.576.587 13.560.192.753
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -17.357.394.711 -11.796.309.259
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.137.868.790 1.864.313.743
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.137.868.790 1.864.313.743
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.994.076.779 129.763.036
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 856.207.989 1.994.076.779
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 103.890.225 1.132.291.994
Ters Repo Alacakları
22 577.283.784 866.270.110
Finansal Varlıklar
19 191.364.210 190.866.385
Diğer Varlıklar
22 176.034.433
TOPLAM VARLIKLAR
1.048.572.652 2.189.428.489
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 704.315 1.489.933
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
704.315 1.489.933
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.047.868.337 2.187.938.556
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.187.938.556 151.593.043
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 140.747.905 272.462.019
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 16.076.576.587 13.560.192.753
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -17.357.394.711 -11.796.309.259
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.047.868.337 2.187.938.556
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 158.578.567 283.660.224
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -4.428.733 -2.479.408
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -334.570 4.046.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12, 13 1.623 832
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
153.816.887 285.227.693
Yönetim Ücretleri
8 -9.430.011 -9.622.514
Saklama Ücretleri
8 -644.831 -798.194
MKK Ücretleri
8 -3.454 -2.864
Denetim Ücretleri
8 -13.147 -8.279
Kurul Ücretleri
8 -260.238 -348.978
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.700.561 -1.968.582
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -16.740 -16.263
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-13.068.982 -12.765.674
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
140.747.905 272.462.019
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
140.747.905 272.462.019
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
140.747.905 272.462.019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933948
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