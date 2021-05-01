***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI45.957.926 -33.479.610Net Dönem Karı (Zararı)3.644.555 5.749.999NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.230.289 -5.358.061Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -5.166.289 -4.820.241Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 939.254 -555.519Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.254 17.699İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER41.377.371 -38.691.789Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler16.580 5.890Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-24.934 49.704İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler41.385.725 -38.747.383FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR40.791.637 -38.299.851Alınan Faiz12 5.166.289 4.820.241FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.070.549 35.755.172Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 165.657.111 194.398.343Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -215.727.660 -158.643.171YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.112.623 2.275.562NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.112.623 2.275.562DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 4.699.092 2.423.530DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 586.469 4.699.092Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 255.996 4.092Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7, 22 0 16.580Ters Repo Alacakları22 0 4.501.393Diğer Alacaklar22 335.178 195.058Finansal Varlıklar19 10.790.317 53.115.296TOPLAM VARLIKLAR11.381.491 57.832.419YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 50.785 75.719TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)50.785 75.719TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11.330.706 57.756.700Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)57.756.700 16.251.529Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 3.644.555 5.749.999Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 165.657.111 194.398.343Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -215.727.660 -158.643.171TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11.330.706 57.756.700Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 5.166.289 4.820.241Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 31.601 815.888Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -939.254 555.519ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.258.636 6.191.648Yönetim Ücretleri8 -502.283 -369.119Saklama Ücretleri8 -68.440 -28.700MKK Ücretleri8 -3.447 -2.864Denetim Ücretleri8 -2.536 -4.150Kurul Ücretleri8 -10.599 -5.131Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -18.869 -18.667Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -7.907 -13.018ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-614.081 -441.649ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.644.555 5.749.999NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.644.555 5.749.999DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.644.555 5.749.999http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933949BIST