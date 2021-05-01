***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.05.2021 00:19
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.957.926 -33.479.610
Net Dönem Karı (Zararı)
3.644.555 5.749.999
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.230.289 -5.358.061
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.166.289 -4.820.241
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 939.254 -555.519
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.254 17.699
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
41.377.371 -38.691.789
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
16.580 5.890
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-24.934 49.704
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
41.385.725 -38.747.383
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
40.791.637 -38.299.851
Alınan Faiz
12 5.166.289 4.820.241
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.070.549 35.755.172
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 165.657.111 194.398.343
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -215.727.660 -158.643.171
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.112.623 2.275.562
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.112.623 2.275.562
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 4.699.092 2.423.530
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 586.469 4.699.092
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 255.996 4.092
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7, 22 0 16.580
Ters Repo Alacakları
22 0 4.501.393
Diğer Alacaklar
22 335.178 195.058
Finansal Varlıklar
19 10.790.317 53.115.296
TOPLAM VARLIKLAR
11.381.491 57.832.419
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 50.785 75.719
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
50.785 75.719
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.330.706 57.756.700
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
57.756.700 16.251.529
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.644.555 5.749.999
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 165.657.111 194.398.343
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -215.727.660 -158.643.171
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11.330.706 57.756.700
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 5.166.289 4.820.241
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 31.601 815.888
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -939.254 555.519
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.258.636 6.191.648
Yönetim Ücretleri
8 -502.283 -369.119
Saklama Ücretleri
8 -68.440 -28.700
MKK Ücretleri
8 -3.447 -2.864
Denetim Ücretleri
8 -2.536 -4.150
Kurul Ücretleri
8 -10.599 -5.131
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -18.869 -18.667
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -7.907 -13.018
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-614.081 -441.649
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.644.555 5.749.999
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.644.555 5.749.999
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.644.555 5.749.999
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933949
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