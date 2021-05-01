***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.05.2021 00:37
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.013.873 -8.729.323
Net Dönem Karı (Zararı)
48.620.222 318.814
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-23.897.971 -244.381
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -10.845.787 -76.810
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -13.001.425 -167.544
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-50.759 -27
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-49.632.434 -8.880.566
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-550.424 -130.848
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 4.233.042 7.671
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-53.315.052 -8.757.389
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-24.910.183 -8.806.133
Alınan Temettü
12 50.523 0
Alınan Faiz
12 10.845.787 76.810
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.794.719 9.239.508
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
385.763.805 9.239.508
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-369.969.086 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.780.846 510.185
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.780.846 510.185
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 510.185 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.291.031 510.185
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.752.031 400.179
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 681.272 130.848
Diğer Alacaklar
22 539.263 110.033
Finansal Varlıklar
19 75.241.410 8.924.933
TOPLAM VARLIKLAR
78.213.976 9.565.993
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 1.573.744 0
Diğer Borçlar
5 2.666.969 7.671
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.240.713 7.671
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
73.973.263 9.558.322
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9.558.322
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 48.620.222 318.814
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 385.763.805 9.239.508
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -369.969.086
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
73.973.263 9.558.322
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 10.845.787 76.810
Temettü Gelirleri
12 50.523 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 29.064.697 102.524
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 13.001.425 167.544
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
52.962.432 346.878
Yönetim Ücretleri
8 -1.479.078 -12.784
Saklama Ücretleri
8 -225.833 -4.962
MKK Ücretleri
8 -4.905 -1.232
Denetim Ücretleri
8 -7.305 -2.940
Kurul Ücretleri
8 -39.284 -335
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -24.123 -2.758
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -2.561.682 -3.053
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.342.210 -28.064
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.620.222 318.814
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
48.620.222 318.814
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
48.620.222 318.814
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933953
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