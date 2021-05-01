***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.013.873 -8.729.323Net Dönem Karı (Zararı)48.620.222 318.814NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-23.897.971 -244.381Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -10.845.787 -76.810Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -13.001.425 -167.544Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-50.759 -27İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-49.632.434 -8.880.566Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-550.424 -130.848Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 4.233.042 7.671İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-53.315.052 -8.757.389FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-24.910.183 -8.806.133Alınan Temettü12 50.523 0Alınan Faiz12 10.845.787 76.810FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.794.719 9.239.508Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit385.763.805 9.239.508Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-369.969.086 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.780.846 510.185NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.780.846 510.185DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 510.185 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 2.291.031 510.185Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.752.031 400.179Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 681.272 130.848Diğer Alacaklar22 539.263 110.033Finansal Varlıklar19 75.241.410 8.924.933TOPLAM VARLIKLAR78.213.976 9.565.993YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 1.573.744 0Diğer Borçlar5 2.666.969 7.671TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.240.713 7.671TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)73.973.263 9.558.322Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9.558.322Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 48.620.222 318.814Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 385.763.805 9.239.508Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -369.969.086TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)73.973.263 9.558.322Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 10.845.787 76.810Temettü Gelirleri12 50.523 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 29.064.697 102.524Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 13.001.425 167.544ESAS FAALİYET GELİRLERİ52.962.432 346.878Yönetim Ücretleri8 -1.479.078 -12.784Saklama Ücretleri8 -225.833 -4.962MKK Ücretleri8 -4.905 -1.232Denetim Ücretleri8 -7.305 -2.940Kurul Ücretleri8 -39.284 -335Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -24.123 -2.758Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -2.561.682 -3.053ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.342.210 -28.064ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)48.620.222 318.814NET DÖNEM KARI (ZARARI)48.620.222 318.814DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)48.620.222 318.814http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933953BIST