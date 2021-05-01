***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.05.2021 00:37
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.603
Net Dönem Karı (Zararı)
11.809
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.247
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -11.835
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.206
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -1.206
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.206
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-190
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.190
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.206
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-232
Alınan Faiz
12 11.835
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.447.076
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 22.852.521
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -20.405.445
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.458.679
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.458.679
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.458.679
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.679
Ters Repo Alacakları
22 2.000.980
Diğer Alacaklar
22 457.226
Diğer Varlıklar
5 190
TOPLAM VARLIKLAR
2.460.075
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.190
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.190
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.458.885
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.809
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
22.852.521
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-20.405.445
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.458.885
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 11.835
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.206
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
190
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.231
Yönetim Ücretleri
8 -1.121
Kurul Ücretleri
8 -41
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -260
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.422
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.809
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.809
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.809
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933954
BIST