***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.603Net Dönem Karı (Zararı)11.809NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-14.247Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -11.835Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.206Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -1.206İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER2.206Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-190Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.190İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.206FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-232Alınan Faiz12 11.835FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.447.076Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 22.852.521Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -20.405.445YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.458.679NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.458.679DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.458.679Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.679Ters Repo Alacakları22 2.000.980Diğer Alacaklar22 457.226Diğer Varlıklar5 190TOPLAM VARLIKLAR2.460.075YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.190TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.190TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.458.885Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11.809Katılma Payı İhraç Tutarı (+)22.852.521Katılma Payı İade Tutarı (-)-20.405.445TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.458.885Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 11.835Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.206Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler190ESAS FAALİYET GELİRLERİ13.231Yönetim Ücretleri8 -1.121Kurul Ücretleri8 -41Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -260ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.422ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.809NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.809DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.809http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933954BIST