***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.05.2021 00:38
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.229
Net Dönem Karı (Zararı)
5.038
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.229
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.229
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.981
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.981
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.809
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
172
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.981
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
0
Alınan Faiz
12 1.229
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 5.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.001.229
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.001.229
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.001.229
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 5.005.210
TOPLAM VARLIKLAR
5.005.210
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 172
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
172
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.005.038
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.038
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.005.038
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.229
Temettü Gelirleri
12 3.981
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.210
Yönetim Ücretleri
8 -170
Kurul Ücretleri
8 -2
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-172
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.038
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.038
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.038
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933956
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