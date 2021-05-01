***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.229Net Dönem Karı (Zararı)5.038NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.229Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.229Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.981Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3.981İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.809Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler172İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.981FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLARAlınan Faiz12 1.229FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 5.000.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.001.229NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.001.229DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 5.001.229Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 5.005.210TOPLAM VARLIKLAR5.005.210YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 172TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)172TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)5.005.038Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.038Katılma Payı İhraç Tutarı (+)5.000.000Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)5.005.038Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.229Temettü Gelirleri12 3.981ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.210Yönetim Ücretleri8 -170Kurul Ücretleri8 -2ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-172ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.038FİNANSMAN GİDERLERİ (-)NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.038DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.038http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933956BIST