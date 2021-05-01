***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.658.892 -2.883.061Net Dönem Karı (Zararı)2.348.772 4.484.525NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.206.695 -4.588.029Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -3.186.446 -4.464.787Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-20.207 -124.477Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-42 1.235İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER10.330.369 -7.244.344Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 2.756Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-27.232 31.877İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10.357.601 -7.278.977FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR9.472.446 -7.347.848Alınan Faiz3.186.446 4.464.787FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.920.863 1.523.539Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit706.891.256 383.419.928Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-717.812.119 -381.896.389YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.738.029 -1.359.522NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.738.029 -1.359.522DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ150.987 1.510.509DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.889.016 150.987Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.882.848 5.735Diğer Alacaklar22 6.003 145.045Finansal Varlıklar19 16.762.356 27.099.750TOPLAM VARLIKLAR18.651.207 27.250.530YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 46.920 74.152TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)46.920 74.152TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)18.604.287 27.176.378Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)27.176.378 21.168.314Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 2.348.772 4.484.525Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 706.891.256 383.419.928Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -717.812.119 -381.896.389TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)18.604.287 27.176.378Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 3.186.446 4.464.787Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -267.782 463.152Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 20.207 124.477Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 709 41ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.939.580 5.052.457Yönetim Ücretleri8 -544.749 -499.514Saklama Ücretleri8 -18.649 -17.189MKK Ücretleri8 -1.803 -9.911Denetim Ücretleri8 -3.903 -3.620Kurul Ücretleri8 -326 -11.140Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -13.429 -12.704Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -7.949 -13.854ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-590.808 -567.932ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.348.772 4.484.525NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.348.772 4.484.525DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.348.772 4.484.525http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933957BIST