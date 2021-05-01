***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.05.2021 01:03
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.658.892 -2.883.061
Net Dönem Karı (Zararı)
2.348.772 4.484.525
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.206.695 -4.588.029
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.186.446 -4.464.787
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-20.207 -124.477
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-42 1.235
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
10.330.369 -7.244.344
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 2.756
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-27.232 31.877
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.357.601 -7.278.977
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
9.472.446 -7.347.848
Alınan Faiz
3.186.446 4.464.787
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.920.863 1.523.539
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
706.891.256 383.419.928
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-717.812.119 -381.896.389
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.738.029 -1.359.522
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.738.029 -1.359.522
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
150.987 1.510.509
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.889.016 150.987
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.882.848 5.735
Diğer Alacaklar
22 6.003 145.045
Finansal Varlıklar
19 16.762.356 27.099.750
TOPLAM VARLIKLAR
18.651.207 27.250.530
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 46.920 74.152
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
46.920 74.152
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.604.287 27.176.378
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
27.176.378 21.168.314
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.348.772 4.484.525
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 706.891.256 383.419.928
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -717.812.119 -381.896.389
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18.604.287 27.176.378
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 3.186.446 4.464.787
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -267.782 463.152
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 20.207 124.477
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 709 41
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.939.580 5.052.457
Yönetim Ücretleri
8 -544.749 -499.514
Saklama Ücretleri
8 -18.649 -17.189
MKK Ücretleri
8 -1.803 -9.911
Denetim Ücretleri
8 -3.903 -3.620
Kurul Ücretleri
8 -326 -11.140
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -13.429 -12.704
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -7.949 -13.854
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-590.808 -567.932
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.348.772 4.484.525
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.348.772 4.484.525
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.348.772 4.484.525
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933957
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