***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.05.2021 01:03
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.355.172 -7.516.803
Net Dönem Karı (Zararı)
13.028.078 14.663.254
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.489.814 -15.793.340
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -15.717.147 -15.545.235
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 86.404 -230.098
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22 140.929 -18.007
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
5.099.761 -21.931.952
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
4.047
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.873 119.658
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.091.888 -22.055.657
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.638.025 -23.062.038
Alınan Temettü
0
Alınan Faiz
12 15.717.147 15.545.235
Faiz Ödemeleri
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.703.900 95.987.356
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 3.272.852.776 1.969.860.979
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -3.293.556.676 -1.873.873.623
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.348.728 88.470.553
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.348.728 88.470.553
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 109.853.889 21.383.336
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 107.505.161 109.853.889
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 12.751.931 73.987.306
Ters Repo Alacakları
22 80.039.101 34.010.487
Finansal Varlıklar
19 21.451.413 26.629.705
Diğer Varlıklar
22 14.857.762 2.140.658
TOPLAM VARLIKLAR
129.100.207 136.768.156
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 155.699 147.826
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
155.699 147.826
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
128.944.508 136.620.330
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
136.620.330 25.969.720
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 13.028.078 14.663.254
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 3.272.852.776 1.969.860.979
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -3.293.556.676 -1.873.873.623
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
128.944.508 136.620.330
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 15.717.147 15.545.235
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -823.459 -158.636
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -86.404 230.098
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.783 423
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.809.067 15.617.120
Yönetim Ücretleri
8 -1.396.441 -763.486
Saklama Ücretleri
8 -105.974 -38.880
MKK Ücretleri
8 -1.803 -9.911
Denetim Ücretleri
8 -1.947 -3.620
Kurul Ücretleri
8 -27.473 -17.985
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -241.472 -103.741
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -5.879 -16.243
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.780.989 -953.866
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.028.078 14.663.254
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.028.078 14.663.254
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.028.078 14.663.254
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933958
BIST