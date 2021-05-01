***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.355.172 -7.516.803Net Dönem Karı (Zararı)13.028.078 14.663.254NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-15.489.814 -15.793.340Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -15.717.147 -15.545.235Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 86.404 -230.098Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler22 140.929 -18.007İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER5.099.761 -21.931.952Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler4.047Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.873 119.658İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5.091.888 -22.055.657FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR2.638.025 -23.062.038Alınan TemettüAlınan Faiz12 15.717.147 15.545.235Faiz ÖdemeleriDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.703.900 95.987.356Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 3.272.852.776 1.969.860.979Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -3.293.556.676 -1.873.873.623YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.348.728 88.470.553NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.348.728 88.470.553DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 109.853.889 21.383.336DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 107.505.161 109.853.889Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 12.751.931 73.987.306Ters Repo Alacakları22 80.039.101 34.010.487Finansal Varlıklar19 21.451.413 26.629.705Diğer Varlıklar22 14.857.762 2.140.658TOPLAM VARLIKLAR129.100.207 136.768.156YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 155.699 147.826TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)155.699 147.826TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)128.944.508 136.620.330Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)136.620.330 25.969.720Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 13.028.078 14.663.254Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 3.272.852.776 1.969.860.979Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -3.293.556.676 -1.873.873.623TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)128.944.508 136.620.330Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 15.717.147 15.545.235Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -823.459 -158.636Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -86.404 230.098Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 1.783 423ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.809.067 15.617.120Yönetim Ücretleri8 -1.396.441 -763.486Saklama Ücretleri8 -105.974 -38.880MKK Ücretleri8 -1.803 -9.911Denetim Ücretleri8 -1.947 -3.620Kurul Ücretleri8 -27.473 -17.985Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -241.472 -103.741Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -5.879 -16.243ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.780.989 -953.866ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.028.078 14.663.254NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.028.078 14.663.254DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)13.028.078 14.663.254http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933958BIST