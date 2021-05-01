***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.05.2021 18:35
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.481.119 -10.044.959
Net Dönem Karı (Zararı)
2.856.101 36.702
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.619.803 -55.332
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.619.032 -55.332
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-771
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.717.417 -10.026.329
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -492.912
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 11.006.793 12.818
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19,12 -21.231.298 -10.039.147
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.481.119 -10.044.959
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.088.133 10.050.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 11.088.133 10.050.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
607.014 5.041
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
607.014 5.041
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 5.041 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 612.055 5.041
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 612.826 5.041
Diğer Alacaklar
5 492.912
Finansal Varlıklar
19 13.654.809 10.094.479
Diğer Varlıklar
20 20.290.000
TOPLAM VARLIKLAR
35.050.547 10.099.520
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 11.019.611 12.818
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.019.611 12.818
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
24.030.936 10.086.702
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10.086.702
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.856.101 36.702
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 11.088.133 10.050.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
24.030.936 10.086.702
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 691.310 43
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.619.032 55.332
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8, 13 231.965
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.542.307 55.375
Yönetim Ücretleri
8 -222.852 -7.865
Saklama Ücretleri
8 -16.429 -548
Denetim Ücretleri
8 -4.244 -3.000
Kurul Ücretleri
8 -2.715 -504
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -92.340 -145
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -347.626 -6.611
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-686.206 -18.673
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.856.101 36.702
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.856.101 36.702
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.856.101 36.702
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933963
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