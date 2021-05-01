***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.481.119 -10.044.959Net Dönem Karı (Zararı)2.856.101 36.702NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.619.803 -55.332Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -2.619.032 -55.332Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-771İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-10.717.417 -10.026.329Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -492.912Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 11.006.793 12.818İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler19,12 -21.231.298 -10.039.147FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.481.119 -10.044.959FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.088.133 10.050.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 11.088.133 10.050.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)607.014 5.041NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)607.014 5.041DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 5.041 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 612.055 5.041Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 612.826 5.041Diğer Alacaklar5 492.912Finansal Varlıklar19 13.654.809 10.094.479Diğer Varlıklar20 20.290.000TOPLAM VARLIKLAR35.050.547 10.099.520YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 11.019.611 12.818TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)11.019.611 12.818TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)24.030.936 10.086.702Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10.086.702Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 2.856.101 36.702Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 11.088.133 10.050.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)24.030.936 10.086.702Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 691.310 43Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 2.619.032 55.332Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler8, 13 231.965ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.542.307 55.375Yönetim Ücretleri8 -222.852 -7.865Saklama Ücretleri8 -16.429 -548Denetim Ücretleri8 -4.244 -3.000Kurul Ücretleri8 -2.715 -504Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -92.340 -145Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -347.626 -6.611ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-686.206 -18.673ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.856.101 36.702NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.856.101 36.702DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.856.101 36.702http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933963BIST