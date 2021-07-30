***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 21:51
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-227.111 -976.639
Net Dönem Karı (Zararı)
1.672.716 995.685
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-320.877 -1.193.835
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.109 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-310.768 -1.193.835
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.578.950 -778.489
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -37.895 -357.137
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -65.217 20.511
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.475.838 -441.863
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-227.111 -976.639
Alınan Temettü
12 0 0
Alınan Faiz
12 0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.959 999.999
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 3.979 999.999
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -20 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-223.152 23.360
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-223.152 23.360
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
612.055 5.041
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
388.903 28.401
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 399.783 612.826
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
5 530.807 492.912
Finansal Varlıklar
19 35.731.415 33.944.809
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
36.662.005 35.050.547
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 10.954.394 11.019.611
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.954.394 11.019.611
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
25.707.611 24.030.936
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
24.030.036 10.086.702
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.672.716 995.685
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 4.839 999.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 20 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
25.707.611 12.082.386
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
1.863.322 96.371
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-14.232 1.193.835
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
200.609 18.122
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.049.699 1.308.328
Yönetim Ücretleri
-183.607 -83.684
Saklama Ücretleri
-7.959 -5.963
Denetim Ücretleri
-3.698 -264
Kurul Ücretleri
-3.094 -1.800
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-143.242 -106.754
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-35.383 -114.178
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-376.983 -312.643
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.672.716 995.685
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.672.716 995.685
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.672.716 995.685
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953738
BIST