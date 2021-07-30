***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-227.111 -976.639Net Dönem Karı (Zararı)1.672.716 995.685NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-320.877 -1.193.835Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-10.109 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-310.768 -1.193.835Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.578.950 -778.489Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -37.895 -357.137Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -65.217 20.511İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.475.838 -441.863FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-227.111 -976.639Alınan Temettü12 0 0Alınan Faiz12 0 0Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.959 999.999Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 3.979 999.999Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -20 0Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-223.152 23.360Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-223.152 23.360DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ612.055 5.041DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ388.903 28.401Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 399.783 612.826Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar5 530.807 492.912Finansal Varlıklar19 35.731.415 33.944.809Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR36.662.005 35.050.547YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 10.954.394 11.019.611TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)10.954.394 11.019.611TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)25.707.611 24.030.936Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)24.030.036 10.086.702Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 1.672.716 995.685Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 4.839 999.999Katılma Payı İade Tutarı (-)10 20 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)25.707.611 12.082.386Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar1.863.322 96.371Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-14.232 1.193.835Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler200.609 18.122ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.049.699 1.308.328Yönetim Ücretleri-183.607 -83.684Saklama Ücretleri-7.959 -5.963Denetim Ücretleri-3.698 -264Kurul Ücretleri-3.094 -1.800Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-143.242 -106.754Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-35.383 -114.178ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-376.983 -312.643ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.672.716 995.685NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.672.716 995.685DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.672.716 995.685http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953738BIST