***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
10.08.2021 16:25
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Fiba Portföy 31 Haziran 2021 faaliyet raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956935
BIST
16:261.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,23
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.441
En Düşük
1.426
16:268,6180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0203
|Açılış
|: 8,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
16:2610,1027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0585
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
16:26477,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,49
|Açılış
|: 477,70
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
476,65
BIST En Aktif Hisseler16:26
|KARYE
|11,88
|104.156.262
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.005.466
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.409.759
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.766.146
|% 9,97
|
|FADE
|9,89
|54.140.488
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.922.286
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,42
|129.131.232
|% -9,72
|
|MRSHL
|243,00
|3.872.941
|% -8,47
|
|CMBTN
|218,30
|12.610.150
|% -7,42
|
|SISE
|8,35
|1.124.079.873
|% 2,08
|
|EREGL
|19,79
|1.117.966.837
|% -3,56
|
|GARAN
|9,20
|1.031.490.532
|% 0,66
|
|GENIL
|15,43
|876.064.287
|% 7,90
|
|KRDMD
|8,00
|716.662.475
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,49
|438.042.531
|% 2,05
|
|SISE
|8,35
|1.124.079.873
|% 2,08
|
|GARAN
|9,20
|1.031.490.532
|% 0,66
|
|EKGYO
|1,86
|190.727.240
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,00
|716.662.475
|% 0,38
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6145
|8,6180
|% -0,23
|
|Euro
|10,0964
|10,1027
|% -0,58
|
|Sterlin
|11,8809
|11,9405
|% -0,32
|
|Frank
|9,2883
|9,3443
|% -0,55
|
|Riyal
|2,2881
|2,2996
|% -0,31
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-2,62
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,41
|
|Cumhuriyet
|3.180
|3.228
|-29,00
|
|Tam
|3.164
|3.244
|-26,73
|
|Yarım
|1.529
|1.569
|-12,93
|
|Çeyrek
|767
|785
|-6,47
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,32
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,78
|69,78
|0,74
|
Seans Raporu
16:26
daha fazla
-
16:36VERTU
Yüzde 7.40 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 636, 687 adet işlem
-
16:34XU100
Endeks 1, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 11, 554.00 milyon TL de
-
16:34EDIP
Yüzde 9.77 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 147, 913 adet işlem
-
16:33PENTA
Yüzde 9.97 oranında artışla 59.00 lira fiyatla işlem gören hissede 293, 114 adet işlem
-
16:32BIMAS
Yüzde 6.50 oranında artışla 68.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 161, 386 adet işlem