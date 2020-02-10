***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 5.500.000 -158.874 127.057 5.468.183 5.468.183Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler127.057 -127.057 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)354.256 354.256 354.256Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler12 5.500.000 -31.817 354.256 5.822.439 5.822.439Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 5.500.000 -31.817 354.256 5.822.439 5.822.439Transferler354.256 -354.256Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.911.509 2.911.509 2.911.509Dönem Sonu Bakiyeler12 5.500.000 322.439 2.911.509 8.733.948 8.733.948Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI892.145 -5.400.336Dönem Karı (Zararı)2.911.509 354.256Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler874.665 -609.822Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 123.679 46.180Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler155.045 77.158Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 155.045 77.158Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 -940.323Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 0 -940.323Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-27.888 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 283.571 100.141Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler340.258 107.022İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.894.029 -5.144.770Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -2.318.451 -4.997.944Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,6 -577.670 -423.322İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)20 -587.698İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5,6 10.028 -423.322Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -1.730Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5,6 -154.734 256.864İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)20 -229.289 256.864İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5,6 74.555Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler158.556 19.632İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)158.556 19.632Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları892.145 -5.400.336Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerYATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI12.936 667.559Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-347.569 -289.275Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -347.569 -289.275Alınan Faiz60.505 956.834Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)300.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)905.081 -4.732.777Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi27.888NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)932.969 -4.732.777DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 85.910 4.818.687DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.018.879 85.910Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.019.699 85.994Finansal Yatırımlar7.316.396 4.997.944Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 7.316.396 4.997.944Ticari Alacaklar5 996.635 419.711İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 985.625 397.927İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 11.010 21.784Diğer Alacaklar6 2.878 2.131İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.878 2.131Peşin Ödenmiş Giderler7 14.903 13.173İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 14.903 13.173Diğer Dönen Varlıklar8 0 317.694İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8 0 317.694ARA TOPLAM9.350.511 5.836.647TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.350.511 5.836.647DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 238.456 251.679Mobilya ve Demirbaşlar9 238.456 251.679Kullanım Hakkı Varlıkları9 219.798 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 17.315 0Diğer Haklar10 17.315 0Ertelenmiş Vergi Varlığı11 75.821 45.594Diğer Duran Varlıklar0 300.001İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar8 0 300.001TOPLAM DURAN VARLIKLAR551.390 597.274TOPLAM VARLIKLAR9.901.901 6.433.921KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları41.035 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları41.035 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar41.035 0Ticari Borçlar5 95.033 271.163İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 17.687 246.976İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 77.346 24.187Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 105.485 75.756Diğer Borçlar46.305 24.909İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 46.305 24.909Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü313.800Kısa Vadeli Karşılıklar240.785 168.531Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 240.785 168.531ARA TOPLAM842.443 540.359TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER842.443 540.359UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar201.322İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar201.322Kiralama İşlemlerinden Borçlar201.322Uzun Vadeli Karşılıklar124.188 71.123Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 124.188 71.123TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER325.510 71.123TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.167.953 611.482ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.733.948 5.822.439Ödenmiş Sermaye12 5.500.000 5.500.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları322.439 -31.817Net Dönem Karı veya Zararı2.911.509 354.256TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.733.948 5.822.439TOPLAM KAYNAKLAR9.901.901 6.433.921Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 7.283.013 2.939.978TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.283.013 2.939.978FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)7.283.013 2.939.978Genel Yönetim Giderleri14-15 -4.507.597 -3.198.023Pazarlama Giderleri14-15 -237.683 -227.882Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 31.867 650ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.569.600 -485.277Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 1.165.383 939.674FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.734.983 454.397SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.734.983 454.397Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) GeliriDönem Vergi (Gideri) Geliri-853.703 -113.747Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30.229 13.606SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.911.509 354.256DÖNEM KARI (ZARARI)2.911.509 354.256Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.911.509 354.256Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 0Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi0 0Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.911.509 354.256Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.911.509 354.256http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818330BIST