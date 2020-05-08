***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 5.500.000 -31.817 354.256 5.822.439 5.822.439Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler354.256 -354.256 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)401.976 401.976 401.976Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler12 5.500.000 322.439 401.976 6.224.415 6.224.415Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 5.500.000 322.439 2.911.509 8.733.948 8.733.948Transferler2.911.509 -2.911.509Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.323.846 1.323.846 1.323.846Dönem Sonu Bakiyeler12 5.500.000 3.233.948 1.323.846 10.057.794 10.057.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI440.820 133.439Dönem Karı (Zararı)1.323.846 401.976Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler50.243 315.092Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 30.865 15.819Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler68.371 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 68.371Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 -17.291Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 0 -17.291Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-135.328 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 65.516 113.537Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler20.819 203.027İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-933.269 -583.629Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -853.336 -176.252Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,6 33.542 -162.580İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)20 42.394 -162.580İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5,6 -8.852 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -160.040Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5,6 73.278 -111.364İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)20 22.457 -111.364İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5,6 50.821Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.713 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-26.713İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-133.433Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-133.433Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları440.820 133.439Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerYATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.818 -6.739Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.510 -24.030Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -23.510 -24.030Alınan Faiz5.692 17.291FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)423.002 126.700Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi135.328NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)558.330 126.700DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.018.879 85.994DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.577.209 212.694Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.578.227 1.019.699Finansal Yatırımlar8.169.733 7.316.396Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 8.169.733 7.316.396Ticari Alacaklar5 962.219 996.635İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 943.231 985.625İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 18.988 11.010Diğer Alacaklar6 3.752 2.878İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.752 2.878Peşin Ödenmiş Giderler7 174.943 14.903İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 174.943 14.903Diğer Dönen Varlıklar8 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8 0 0ARA TOPLAM10.888.874 9.350.511TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.888.874 9.350.511DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 234.404 238.456Mobilya ve Demirbaşlar9 234.404 238.456Kullanım Hakkı Varlıkları9 219.798 219.798Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 14.012 17.315Diğer Haklar10 14.012 17.315Ertelenmiş Vergi Varlığı11 85.954 75.821Diğer Duran Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar8 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR554.168 551.390TOPLAM VARLIKLAR11.443.042 9.901.901KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları41.035 41.035İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları41.035 41.035Kiralama İşlemlerinden Borçlar41.035 41.035Ticari Borçlar5 160.928 95.033İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 40.144 17.687İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 120.784 77.346Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 119.815 105.485Diğer Borçlar53.685 46.305İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 53.685 46.305Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü389.449 313.800Kısa Vadeli Karşılıklar274.124 240.785Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 274.124 240.785ARA TOPLAM1.039.036 842.443TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.039.036 842.443UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar201.322 201.322İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar201.322 201.322Kiralama İşlemlerinden Borçlar201.322 201.322Uzun Vadeli Karşılıklar144.890 124.188Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 144.890 124.188TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER346.212 325.510TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.385.248 1.167.953ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.057.794 8.733.948Ödenmiş Sermaye12 5.500.000 5.500.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.233.948 322.439Net Dönem Karı veya Zararı1.323.846 2.911.509TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.057.794 8.733.948TOPLAM KAYNAKLAR11.443.042 9.901.901Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 2.871.240 1.155.099TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.871.240 1.155.099FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)2.871.240 1.155.099Genel Yönetim Giderleri14-15 -1.506.765 -908.136Pazarlama Giderleri14-15 -10.458 -23.974Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 147.485 3.451ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.501.502 226.440Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 191.318 289.073FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.692.820 515.513SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.692.820 515.513Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri12 -368.974 -113.537Dönem Vergi (Gideri) Geliri-379.107 -113.233Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10.133 -304SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.323.846 401.976DÖNEM KARI (ZARARI)1.323.846 401.976Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.323.846 401.976Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 0Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi0 0Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.323.846 401.976Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.323.846 401.976http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843736BIST