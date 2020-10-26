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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2020 17:16
GÜNCEL HABERLER



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 5.500.000 -31.817 354.256 5.822.439 5.822.439
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10.320.425 4.803.332 2.994.539 2.089.348
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.320.425 4.803.332 2.994.539 2.089.348
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
10.320.425 4.803.332 2.994.539 2.089.348
Genel Yönetim Giderleri
12-13 -5.434.021 -3.261.357 -2.264.847 -1.114.544
Pazarlama Giderleri
12-13 -22.315 -75.069 -5.250 -42.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 364.965 3.977 138.980 -1.063
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.229.054 1.470.883 863.422 931.708
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 765.099 926.494 368.412 318.027
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.994.153 2.397.377 1.231.834 1.249.735
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.994.153 2.397.377 1.231.834 1.249.735
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9 -1.325.920 -528.864 -272.135 -276.242
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.378.836 -539.465 -302.281 -269.501
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52.916 10.601 30.146 -6.741
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.668.233 1.868.513 959.699 973.493
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.668.233 1.868.513 959.699 973.493
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.668.233 1.868.513 959.699 973.493
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0



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Frank 8,8760 8,9295 % 1,14  
Riyal 2,1498 2,1606 % 1,50  
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17:23 Alış Satış %  
Altın Gr. 496 496 8,94  
Cumhuriyet 3.279 3.328 71,00  
Tam 3.263 3.344 53,84  
Yarım 1.577 1.618 26,05  
Çeyrek 791 809 13,02  
Gümüş.Ons 24,39 24,42 -0,20  
Seans Raporu 17:23
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