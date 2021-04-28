***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.04.2021 22:23
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10 5.500.000 322.439 2.911.509 8.733.948 8.733.948
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.911.509 -2.911.509 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.323.846 1.323.846 1.323.846
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10 5.500.000 3.233.948 1.323.846 10.057.794 10.057.794
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10 5.500.000 3.233.948 7.219.944 15.953.892 15.953.892
Transferler
7.219.944 -7.219.944
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.145.570 1.145.570 1.145.570
Dönem Sonu Bakiyeler
10 5.500.000 10.453.892 1.145.570 17.099.462 17.099.462
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.043.701 576.148
Dönem Karı (Zararı)
1.145.569 1.323.846
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-257.667 185.571
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
75.262 30.865
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
162.134 68.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 162.134 68.371
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -465.288 65.516
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-29.775 20.819
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
155.799 -933.269
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -1.894.452 -853.336
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 2.286.395 33.542
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
17 -241.649 42.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5,6 2.528.044 -8.852
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -171.800 -160.040
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 -53.183 73.278
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -26.146 22.457
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5,6 -27.037 50.821
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.161 -26.713
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.161 -26.713
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.043.701 576.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-39.571 -17.818
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.416 -23.510
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -23.510
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.416 0
Alınan Faiz
2.845 5.692
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Alınan Faiz
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.004.130 558.330
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.004.130 558.330
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 30.915 1.018.879
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.035.045 1.577.209
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.035.045 30.915
Finansal Yatırımlar
15.964.582 14.070.132
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 15.964.582 14.070.132
Ticari Alacaklar
5 1.093.828 3.381.395
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 1.059.004 817.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 34.824
BIST