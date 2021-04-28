***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 5.500.000 322.439 2.911.509 8.733.948 8.733.948Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.911.509 -2.911.509 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.323.846 1.323.846 1.323.846Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10 5.500.000 3.233.948 1.323.846 10.057.794 10.057.794Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 5.500.000 3.233.948 7.219.944 15.953.892 15.953.892Transferler7.219.944 -7.219.944Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.145.570 1.145.570 1.145.570Dönem Sonu Bakiyeler10 5.500.000 10.453.892 1.145.570 17.099.462 17.099.462Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.043.701 576.148Dönem Karı (Zararı)1.145.569 1.323.846Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-257.667 185.571Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler75.262 30.865Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler162.134 68.371Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 162.134 68.371Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 -465.288 65.516Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-29.775 20.819İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler155.799 -933.269Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -1.894.452 -853.336Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,6 2.286.395 33.542İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)17 -241.649 42.394İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5,6 2.528.044 -8.852Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -171.800 -160.040Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5,6 -53.183 73.278İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17 -26.146 22.457İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5,6 -27.037 50.821Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.161 -26.713İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-11.161 -26.713Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.043.701 576.148Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerYATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-39.571 -17.818Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-42.416 -23.510Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -23.510Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-42.416 0Alınan Faiz2.845 5.692Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Alınan FaizYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.004.130 558.330Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.004.130 558.330DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 30.915 1.018.879DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.035.045 1.577.209Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.035.045 30.915Finansal Yatırımlar15.964.582 14.070.132Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 15.964.582 14.070.132Ticari Alacaklar5 1.093.828 3.381.395İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar17 1.059.004 817.355İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 34.824BIST