***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 5.500.000 322.439 2.911.509 8.733.948 8.733.948Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.911.509 -2.911.509 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.708.534 3.708.534 3.708.534Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10 5.500.000 3.233.948 3.708.534 12.442.482 12.442.482Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 5.500.000 3.233.948 7.219.944 15.953.892 15.953.892Transferler7.219.944 -7.219.944Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.728.189 1.728.189 1.728.189Dönem Sonu Bakiyeler10 5.500.000 10.453.892 1.728.189 17.682.081 17.682.081Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.230.609 -195.269Dönem Karı (Zararı)1.728.189 3.708.534Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-279.889 338.910Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler49.342 69.130Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler257.588 141.097Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 257.588 141.097Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-59.259 -114.396Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 -524.493 349.301Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-3.067 -106.222İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-217.691 -4.242.713Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -2.332.087 -3.587.983Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,6 2.384.382 -815.293İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)17 -144.367 -81.801İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5,6 2.528.749 -733.492Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -129.233 -105.947Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5,6 -85.024 187.204İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17 -40.622 3.627İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5,6 -44.402 183.577Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-55.729 79.306İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-55.729 79.306Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.230.609 -195.269Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerYATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.676 -15.077Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -23.510Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -23.510Alınan Faiz4.676 8.433Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Alınan FaizYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.235.285 -210.346Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi59.259 114.396NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.294.544 -95.950DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 30.915 1.018.879DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.325.459 922.929Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.376.504 30.915Finansal Yatırımlar16.402.218 14.070.132Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 16.402.218 14.070.132Ticari Alacaklar5 995.935 3.381.395İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar17 961.722 817.355İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 34.213 2.564.040Diğer Alacaklar6 4.830 3.751İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 4.830 3.751Peşin Ödenmiş Giderler7 180.531 51.299İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 180.531 51.299Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM18.960.018 17.537.492TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.960.018 17.537.492DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar146.974 185.323Mobilya ve Demirbaşlar146.974 185.323Kullanım Hakkı Varlıkları181.505 181.515Maddi Olmayan Duran Varlıklar39.050 50.033Diğer Haklar39.050 50.033Ertelenmiş Vergi Varlığı9 225.415 140.318Diğer Duran Varlıklar2.823 2.845İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar8 2.823 2.845TOPLAM DURAN VARLIKLAR595.767 560.034TOPLAM VARLIKLAR19.555.785 18.097.526KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları74.420 58.883İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları74.420 58.883Kiralama İşlemlerinden Borçlar74.420 58.883Ticari Borçlar5 161.142 130.485İlişkili Taraflara Ticari Borçlar17 30.960 71.582İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 130.182 58.903Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 186.404 146.979Diğer Borçlar52.987 168.668İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 52.987 168.668Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü311.399 750.795Kısa Vadeli Karşılıklar672.950 504.199Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 672.950 504.199ARA TOPLAM1.459.302 1.760.009TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.459.302 1.760.009UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar150.495 169.130İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar150.495 169.130Kiralama İşlemlerinden Borçlar150.495 169.130Uzun Vadeli Karşılıklar263.907 214.495Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 263.907 214.495TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER414.402 383.625TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.873.704 2.143.634ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.682.081 15.953.892Ödenmiş Sermaye10 5.500.000 5.500.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10.453.892 3.233.948Net Dönem Karı veya Zararı1.728.189 7.219.944TOPLAM ÖZKAYNAKLAR17.682.081 15.953.892TOPLAM KAYNAKLAR19.555.785 18.097.526Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 5.861.972 7.325.886 2.894.231 4.454.646TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.861.972 7.325.886 2.894.231 4.454.646FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)5.861.972 7.325.886 2.894.231 4.454.646Genel Yönetim Giderleri12-13 -5.028.246 -3.169.174 -2.899.549 -1.662.409Pazarlama Giderleri12-13 -33.110 -17.065 -13.452 -6.607Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 80.687 225.985 80.687 78.500ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)881.303 4.365.632 61.917 2.864.130Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 1.382.724 396.687 771.033 205.369FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.264.027 4.762.319 832.950 3.069.499SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.264.027 4.762.319 832.950 3.069.499Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri9 -535.838 -1.053.785 -250.331 -684.811Dönem Vergi (Gideri) Geliri-620.935 -1.076.555 -311.764 -697.448Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri85.097 22.770 61.433 12.637SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.728.189 3.708.534 582.619 2.384.688DÖNEM KARI (ZARARI)1.728.189 3.708.534 582.619 2.384.688Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.728.189 3.708.534 582.619 2.384.688Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 0Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi0 0Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.728.189 3.708.534 582.619 2.384.688Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.728.189 3.708.534 582.619 2.384.688http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956934BIST