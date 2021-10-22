***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
22.10.2021 15:42
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10 5.500.000 322.439 2.911.509 8.733.948 8.733.948
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.911.509 -2.911.509 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.668.233 4.668.233 4.668.233
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10 5.500.000 3.233.948 4.668.233 13.402.181 13.402.181
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10 5.500.000 3.233.948 7.219.944 15.953.892 15.953.892
Transferler
7.219.944 -7.219.944
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.118.920 3.118.920 3.118.920
Dönem Sonu Bakiyeler
10 5.500.000 10.453.892 3.118.920 19.072.812 19.072.812
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-869 280.316
Dönem Karı (Zararı)
3.118.920 4.668.233
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
68.075 -135.087
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
79.825 104.377
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
368.592 290.683
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 368.592 290.683
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -239.950
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -365.701 -64.433
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-14.641 -225.764
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.187.864 -4.252.830
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -5.185.217 -4.533.894
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 2.164.114 171.019
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
17 -361.710 190.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5,6 2.525.824 -19.685
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -79.123 -80.491
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 -76.380 4.040
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -26.089 26.621
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5,6 -50.291 -22.581
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.258 186.496
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.258 186.496
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-869 280.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.838 -14.173
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -23.510
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -23.510
Alınan Faiz
5.838 9.337
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Alınan Faiz
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.969 266.143
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 239.950
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.969 506.093
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 30.915 1.018.879
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 35.884 1.524.972
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 35.884 30.915
Finansal Yatırımlar
19.255.348 14.070.132
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 19.255.348 14.070.132
Ticari Alacaklar
5 1.216.203 3.381.395
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 1.179.065 817.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 37.138 2.564.040
Diğer Alacaklar
6 4.830 3.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.830 3.751
Peşin Ödenmiş Giderler
7 130.421 51.299
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 130.421 51.299
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
20.642.686 17.537.492
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.642.686 17.537.492
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
127.483 185.323
Mobilya ve Demirbaşlar
127.483 185.323
Kullanım Hakkı Varlıkları
176.096 181.515
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