***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 5.500.000 322.439 2.911.509 8.733.948 8.733.948Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.911.509 -2.911.509 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.668.233 4.668.233 4.668.233Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10 5.500.000 3.233.948 4.668.233 13.402.181 13.402.181Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 5.500.000 3.233.948 7.219.944 15.953.892 15.953.892Transferler7.219.944 -7.219.944Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.118.920 3.118.920 3.118.920Dönem Sonu Bakiyeler10 5.500.000 10.453.892 3.118.920 19.072.812 19.072.812Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-869 280.316Dönem Karı (Zararı)3.118.920 4.668.233Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler68.075 -135.087Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler79.825 104.377Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler368.592 290.683Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 368.592 290.683Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -239.950Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 -365.701 -64.433Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-14.641 -225.764İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.187.864 -4.252.830Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -5.185.217 -4.533.894Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,6 2.164.114 171.019İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)17 -361.710 190.704İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5,6 2.525.824 -19.685Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -79.123 -80.491Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5,6 -76.380 4.040İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17 -26.089 26.621İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5,6 -50.291 -22.581Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.258 186.496İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-11.258 186.496Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-869 280.316Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerYATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI5.838 -14.173Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -23.510Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -23.510Alınan Faiz5.838 9.337Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Alınan FaizYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.969 266.143Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 239.950NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.969 506.093DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 30.915 1.018.879DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 35.884 1.524.972Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 35.884 30.915Finansal Yatırımlar19.255.348 14.070.132Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 19.255.348 14.070.132Ticari Alacaklar5 1.216.203 3.381.395İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar17 1.179.065 817.355İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 37.138 2.564.040Diğer Alacaklar6 4.830 3.751İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 4.830 3.751Peşin Ödenmiş Giderler7 130.421 51.299İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 130.421 51.299Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM20.642.686 17.537.492TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.642.686 17.537.492DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar127.483 185.323Mobilya ve Demirbaşlar127.483 185.323Kullanım Hakkı Varlıkları176.096 181.515Ma