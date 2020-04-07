***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFID FON 1. DÖNEM GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri641,44 % 0,00089145Bağımsız Denetim Ücreti850 % 0,0011813Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.962,08 % 0,01940403Fon Yönetim Ücreti524.334,18 % 0,7287019Hisse Senedi Komisyonu84.794,3 % 0,11784425Tahvil Bono Komisyonu609,73 % 0,00084738Gecelik Ters Repo Komisyonu14.313,6 % 0,01989256Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu443,76 % 0,00061672Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0003726Türev Araçlar Komisyonu6.951,84 % 0,00966143Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.183,5 % 0,03777871TOPLAM GİDERLER674.352,53 % 0,93719233DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ71.954.550,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836154BIST