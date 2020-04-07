***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFIL FON 1. DÖNEM GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri641,44 % 0,00003171Bağımsız Denetim Ücreti850 % 0,00004203Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri272.000 % 0,01344835Fon Yönetim Ücreti3.312.117,47 % 0,16375927Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu576,24 % 0,00002849Gecelik Ters Repo Komisyonu829.831,8 % 0,04102893Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu30.619,85 % 0,00151392Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00001326Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler99.384,68 % 0,00491382TOPLAM GİDERLER4.546.289,58 % 0,22477979DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.022.552.647,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836155BIST