***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFIT FON 1. DÖNEM GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri641,44 % 0,00092033Bağımsız Denetim Ücreti850 % 0,00121957Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.200 % 0,01463489Fon Yönetim Ücreti206.035,45 % 0,29561826Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.493,08 % 0,00357705Gecelik Ters Repo Komisyonu6.169,8 % 0,00885239Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu456,91 % 0,00065557Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00038467Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.943,18 % 0,00852723TOPLAM GİDERLER233.057,96 % 0,33438997DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ69.696.456,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836156BIST