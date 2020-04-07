***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaSKT FON 1. DÖNEM GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri673,44 % 0,00227085Bağımsız Denetim Ücreti850 % 0,00286621Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.100 % 0,01719726Fon Yönetim Ücreti147.548,19 % 0,49753412Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.236,46 % 0,00416936Gecelik Ters Repo Komisyonu987,66 % 0,0033304Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.540,06 % 0,01193712Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00090404Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.587,35 % 0,01546859TOPLAM GİDERLER164.791,26 % 0,55567794DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.655.893,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836157BIST