***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFPK FON 1. DÖNEM GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri641,44 % 0,00052094Bağımsız Denetim Ücreti850 % 0,00069032Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.766,69 % 0,01118057Fon Yönetim Ücreti649.338,42 % 0,52735783Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.349,07 % 0,00353208Gecelik Ters Repo Komisyonu9.483,6 % 0,00770207Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.441,63 % 0,00117081Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00021774Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.961,91 % 0,00646624TOPLAM GİDERLER688.100,86 % 0,5588386DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ123.130.516,91 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836159BIST