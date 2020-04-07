***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFPH FON 1. DÖNEM GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri641,44 % 0,00400506Bağımsız Denetim Ücreti850 % 0,00530728Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.082,55 % 0,01300315Fon Yönetim Ücreti123.542,23 % 0,77138052Hisse Senedi Komisyonu13.061,43 % 0,08155375Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu793,8 % 0,00495638Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu337,52 % 0,00210743Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00167398Türev Araçlar Komisyonu1.022,76 % 0,00638597Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.161,87 % 0,01974228TOPLAM GİDERLER145.761,7 % 0,91011581DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.015.731,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836160BIST