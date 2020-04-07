***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFPE FON 1. DÖNEM GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri641,44 % 0,00167221Bağımsız Denetim Ücreti850 % 0,00221592Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.800 % 0,01772735Fon Yönetim Ücreti104.832,56 % 0,27329461Hisse Senedi Komisyonu10,34 % 0,00002696Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.116,8 % 0,00551842Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu459,87 % 0,00119886Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00069893Türev Araçlar Komisyonu1.544,64 % 0,00402682Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler53.404,78 % 0,13922429TOPLAM GİDERLER170.928,53 % 0,44560436DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ38.358.810,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836161BIST