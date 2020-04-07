***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFFS FON 1. DÖNEM GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri642,69 % 0,00037412Bağımsız Denetim Ücreti850 % 0,00049479Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri38.934,43 % 0,02266413Fon Yönetim Ücreti321.345,59 % 0,18705852Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.205 % 0,00128355Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu298,39 % 0,0001737Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00015606Türev Araçlar Komisyonu1.506,26 % 0,00087681Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.529,88 % 0,00438322TOPLAM GİDERLER373.580,34 % 0,21746489DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ171.788.805,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836164BIST