***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFCV FON 1. DÖNEM GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri563,46 % 0,00318448Bağımsız Denetim Ücreti850 % 0,0048039Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.350 % 0,03588796Fon Yönetim Ücreti60.294,69 % 0,34076429Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu20,8 % 0,00011755Gecelik Ters Repo Komisyonu10.886,4 % 0,06152609Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu506,44 % 0,00286222Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00151521Türev Araçlar Komisyonu2.344,02 % 0,01324757Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.244,67 % 0,01833773TOPLAM GİDERLER85.328,58 % 0,48224699DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.693.958 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836170BIST