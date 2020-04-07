***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFIB FON 1. DÖNEM GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri641,44 % 0,00265614Bağımsız Denetim Ücreti850 % 0,00351977Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.929,45 % 0,02455329Fon Yönetim Ücreti60.801,86 % 0,2517747Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu184,8 % 0,00076524Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu394,78 % 0,00163475Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu15.642,83 % 0,06477547Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00111018Türev Araçlar Komisyonu263,76 % 0,00109221Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.570,4 % 0,01064378TOPLAM GİDERLER87.547,42 % 0,36252552DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.149.312,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836173BIST