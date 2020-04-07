***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaSLF FON 1. DÖNEM GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri673,44 % 0,00047971Bağımsız Denetim Ücreti850 % 0,00060548Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.505,32 % 0,01246962Fon Yönetim Ücreti356.326,18 % 0,25382302Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu197,49 % 0,00014068Gecelik Ters Repo Komisyonu38.817,08 % 0,0276507Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.623,79 % 0,00756768Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00019098Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.633,5 % 0,00472526TOPLAM GİDERLER431.894,9 % 0,30765314DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ140.383.710,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836175BIST