***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFSF FON 1. DÖNEM GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri774,19 % 0,0006002Bağımsız Denetim Ücreti2.125 % 0,00164743Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.593,22 % 0,0043362Fon Yönetim Ücreti237.689,74 % 0,18427148Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu50,71 % 0,00003931Gecelik Ters Repo Komisyonu61.710,6 % 0,04784179Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.315,94 % 0,00179546Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00020785Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.839,55 % 0,00375191TOPLAM GİDERLER315.367,05 % 0,24449163DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ128.988.893,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836176BIST