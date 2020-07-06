***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.232,94 % 0,00168086Bağımsız Denetim Ücreti1.838 % 0,00250574Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri41.441,73 % 0,05649736Fon Yönetim Ücreti1.069.126,21 % 1,45753595Hisse Senedi Komisyonu159.828,75 % 0,21789396Tahvil Bono Komisyonu609,73 % 0,00083124Gecelik Ters Repo Komisyonu21.915,6 % 0,02987746Vadeli Ters Repo Komisyonu124,15 % 0,00016925Borsa Para Piyasası Komisyonu1.250,55 % 0,00170487Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00103174Türev Araçlar Komisyonu19.270,62 % 0,02627157Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler36.051,13 % 0,04914838TOPLAM GİDERLER1.353.446,21 % 1,84514839DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ73.351.618,58 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855090BIST